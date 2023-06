Les prix de l'or ont légèrement baissé mardi, les investisseurs recherchant plus de clarté sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale américaine, tandis qu'un dollar plus doux a limité une baisse supplémentaire, maintenant le lingot dans une fourchette étroite.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 959,59 $ l'once à 0427 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 975,60 $.

Le Dollar Index s'est légèrement détendu, rendant le lingot plus abordable pour les investisseurs détenant d'autres devises. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté après la publication de données plus faibles sur le secteur des services aux Etats-Unis lundi. [USD/] [US/]

"La position de la Fed dépendante des données signifiera que les attentes en matière de taux pourraient continuer à subir d'énormes fluctuations en raison de sa plus grande sensibilité aux données économiques entrantes, avec une anticipation clé étant le rapport sur l'IPC américain de mai la semaine prochaine," a déclaré Yeap Jun Rong, analyste de marché chez IG.

Une enquête de l'Institute for Supply Management a montré que le secteur des services américain a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, poussant une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à un plus bas de trois ans, ce qui pourrait aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

La baisse des taux d'intérêt a tendance à faire grimper l'or, car elle réduit le coût d'opportunité de la détention d'un actif sans rendement.

"Mais le discours changeant sur le niveau du taux final et le calendrier des baisses de taux pourrait remettre en cause la hausse du prix de l'or pour le moment, jusqu'à ce qu'une plus grande clarté soit apportée sur ce front", a déclaré Jun Rong.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, 76 % des traders estiment que la Fed maintiendra ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Wang Tao, analyste technique chez Reuters, a déclaré que l'or au comptant pourrait retester un support à 1 938 dollars l'once, car le rebond déclenché par ce niveau semble se terminer autour d'une résistance à 1 964 dollars.

L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 23,6163 dollars l'once, le platine a gagné 0,4% à 1 034,08 dollars et le palladium a progressé de 0,7% à 1 423,35 dollars.