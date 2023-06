Le prix de l'or a baissé lundi en raison de la hausse du dollar américain, et les investisseurs se sont positionnés pour une série de réunions des banques centrales cette semaine, avec une pause probable dans les augmentations de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant a baissé de 0,3% à 1 954,78 dollars l'once à 0235 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 969,10 $.

Les marchés australiens étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

"Alors que la Fed devrait maintenir son taux d'intérêt, il est peu probable qu'elle apporte une touche dovish nécessaire pour tenter les haussiers de l'or de revenir à la table de manière significative", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Le prix de l'or a augmenté de 0,7 % au cours de la semaine qui s'est terminée vendredi, aidé par un bond de plus de 1 % jeudi après une augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis.

Cependant, le Dollar Index est resté ferme, rendant le lingot moins attractif pour les acheteurs étrangers.

La publication de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production aux États-Unis, respectivement mardi et mercredi, est également dans le collimateur des investisseurs, car un indice des prix à la consommation plus élevé pourrait modifier les attentes en matière de taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 71,2 % que la banque centrale américaine maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 5,00 % à 5,25 % lorsque sa réunion de deux jours se terminera mercredi.

Des taux plus bas augmentent l'attrait de l'actif à rendement nul.

La Fed est plus susceptible d'annoncer "une pause avec un avertissement hawkish" car elle souhaite maintenir les attentes d'inflation sous pression, a déclaré M. Simpson, ajoutant que le lingot ne semble pas pressé de sortir de la fourchette de 1 935 à 1 985 dollars.

Sur le marché physique, la demande d'or au détail a ralenti en Chine et en Inde, les principaux consommateurs, la semaine dernière, obligeant les négociants à proposer des rabais, les prix volatiles en Inde incitant les acheteurs à retarder leurs achats.

L'argent au comptant a baissé de 0,7 % à 24,107 dollars l'once, le platine a baissé de 0,8 % à 1 000,48 dollars.

Le palladium a baissé de 0,7% à 1 313,77 dollars après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis mai 2019.