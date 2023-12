Le prix de l'or s'est stabilisé jeudi, après avoir atteint un plus haut de plus de trois semaines, alors que la hausse des rendements obligataires américains a sapé le soutien des attentes de réduction des taux par la Réserve fédérale au début de l'année prochaine.

L'or au comptant a perdu 0,2% à 2 072,79 $ l'once à 9:35 a.m. ET (1435 GMT), après avoir augmenté jusqu'à 2 088,29 $, le plus haut depuis le 4 décembre, lorsque le lingot a atteint son sommet historique.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5 % à 2 082,60 $.

"Il n'y a pas beaucoup de volume d'échange en ce moment sur les marchés, ce qui entraîne généralement des mouvements plus faibles, en particulier lorsque nous approchons d'un chiffre important comme un record historique", a déclaré Chris Gaffney, président des marchés mondiaux chez EverBank.

L'indice du dollar est resté proche de son plus bas niveau en cinq mois et se dirigeait vers une baisse annuelle. Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont augmenté, mais ils étaient également proches de leurs niveaux les plus bas depuis juillet.

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande initiale d'allocations de chômage a augmenté la semaine dernière, ce qui indique que le marché du travail continue de se refroidir au cours du quatrième trimestre de l'année.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs parient à 87 % sur une baisse des taux de la Fed en mars.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

"Nous prévoyons une hausse des prix de l'or au cours des 12 prochains mois, avec des données économiques plus faibles et une inflation plus faible aux États-Unis qui forceront la Fed à réduire ses taux", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Sur le plan physique, les importations nettes d'or de la Chine via Hong Kong ont augmenté d'environ 37 % en novembre par rapport au mois précédent, selon les données.

L'argent au comptant a baissé de 0,6% à 24,094 dollars l'once, mais devrait terminer l'année en hausse d'environ 1%.

Le platine a gagné 0,3 % à 999,33 $, son plus haut niveau depuis plus de six mois, tandis que le palladium a baissé de 1,2 % à 1 139,85 $.

Les deux métaux autocatalytiques étaient en passe d'enregistrer des baisses annuelles. (Reportage d'Anjana Anil et Deep Vakil à Bengaluru ; édition de Barbara Lewis)