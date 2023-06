L'or a atteint un plus bas de trois mois jeudi, les traders se préparant à la deuxième journée de témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, la possibilité de nouvelles hausses de taux l'emportant sur le soutien apporté par les signes de ralentissement du marché du travail.

L'or au comptant était en baisse de 0,6% à 1 920,40 $ l'once à 9:25 a.m. EDT (1325 GMT), prévu pour sa cinquième baisse quotidienne consécutive pour la première fois en quatre mois.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,7% à 1 931,40 $.

L'or a brièvement réduit ses pertes après que les données aient montré que les demandes d'allocations chômage se sont maintenues à leur plus haut niveau en 20 mois la semaine dernière, ce qui pourrait être une indication précoce d'un marché du travail en perte de vitesse face au resserrement agressif du crédit de la Fed, mais le lingot a rapidement accéléré son repli.

"La Fed et d'autres banques centrales dans le monde continuent à lutter contre les pressions inflationnistes et l'anticipation que d'autres hausses de taux seront nécessaires à l'avenir est vraiment le poids le plus important sur le marché de l'or en ce moment", a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux, High Ridge Futures.

De nouvelles augmentations de taux sont "une assez bonne estimation" de la direction que prend la banque centrale si l'économie continue dans sa direction actuelle, a déclaré M. Powell dans des remarques faites mercredi devant les législateurs.

Le dollar a rebondi par rapport à son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, tandis que les rendements des bons du Trésor se sont rapprochés de leurs niveaux les plus élevés.

Mais la tendance hawkish de M. Powell n'a guère influencé les investisseurs qui ont continué à parier sur une seule augmentation supplémentaire des taux cette année, suivie d'une réduction en janvier.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, les taux d'intérêt élevés visant à réduire les pressions sur les prix réduisent l'attrait de l'actif à rendement nul.

"Nous nous trouvons dans la période estivale traditionnelle de juin à juillet, où la demande d'or a tendance à diminuer", a ajouté M. Meger.

L'argent a baissé de 0,7 % à 22,49 dollars l'once, tandis que le platine a baissé de 0,4 % à 937,38 dollars, les deux ayant atteint leur plus bas niveau depuis trois mois.

Le palladium a perdu 2,19 % à 1 317,78 dollars. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru, édition de Mark Potter)