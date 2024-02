Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau en une semaine lundi, après que les données sur l'emploi aux États-Unis aient été robustes la semaine dernière et que les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell aient réduit les espoirs d'une réduction rapide des taux, ce qui a fait grimper le dollar et les rendements obligataires.

L'or au comptant était en baisse de 0,7 % à 2 024,55 $ l'once à 1034 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis le 29 janvier. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,6 % à 2 040,70 $ l'once.

"Les marchés ont un autre problème avec la combinaison de la réunion du FOMC, le rapport sur l'emploi solide, suivi par l'interview de Powell montrant des doutes sur la perspective du calendrier de la Fed pour les réductions de taux à venir", a déclaré Ole Hansen, chef de la stratégie des matières premières de Saxo Bank, dans une note.

"Si nous voyons une faiblesse dans les données à venir, parce que la Fed est certainement très axée sur les données en ce moment, cela dictera la direction de l'or."

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en huit semaines, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor de référence à 10 ans ont dépassé les 4 %.

Les données du Département du travail américain ont montré vendredi que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 353 000 en janvier, soit près du double des 180 000 prévus par les économistes interrogés par Reuters.

La Fed peut se montrer "prudente" lorsqu'elle décide du moment où elle réduira son taux d'intérêt de référence, une économie forte donnant aux banquiers centraux le temps de se convaincre que l'inflation va continuer à baisser, a déclaré M. Powell dans une interview.

Selon l'outil CME Fed Watch, les traders s'attendent désormais à ce qu'il y ait environ 60 % de chances que les taux américains soient abaissés en mai. La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots à faible rendement.

Les investisseurs se concentrent désormais sur les remarques d'une série d'intervenants de la Fed cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur les réductions de taux.

L'argent au comptant a baissé de 1% à 22,4437 dollars l'once, le palladium a baissé de 1,7% à 929,85 dollars, tandis que le platine a augmenté de 0,4% à 893,83 dollars.