Lewis Krauskopf fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques vont se concentrer sur une série de réunions des banques centrales après avoir terminé la semaine dernière sur une note positive.

L'indice MSCI des marchés boursiers mondiaux a atteint vendredi son plus haut niveau depuis 13 mois. Wall street était optimiste, le S&P 500 ayant enregistré sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive et une augmentation de 20 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre, ce qui signifie que l'indice de référence a confirmé l'existence d'un marché haussier, selon la définition de nombreux investisseurs.

Dans le même temps, l'indice japonais Nikkei a enregistré neuf gains hebdomadaires consécutifs. Même les actions chinoises, malmenées, ont réussi à terminer en hausse vendredi, soutenues par les secteurs de l'automobile et de la technologie, alors que des données décevantes sur l'inflation ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Bien entendu, une semaine chargée pourrait rapidement changer la donne. Les données sur les prix à la production sont attendues au Japon. En Inde, les rapports sur l'inflation et la production industrielle sont également attendus lundi. Mais les investisseurs se prépareront surtout à la série de réunions des principales banques centrales qui se tiendront plus tard dans la semaine. La Réserve fédérale devrait suspendre son cycle d'augmentation des taux lorsqu'elle publiera sa décision de politique générale mercredi - bien qu'un rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, publié mardi, pourrait compliquer ces plans s'il s'avérait trop chaud.

Un jour après ses homologues américains, la Banque centrale européenne devrait relever ses taux de 25 points de base supplémentaires, les traders cherchant des indices sur les prochaines étapes. Vendredi, la Banque du Japon se réunira, le gouverneur Kazuo Ueda, récemment nommé, ayant indiqué que la politique ultra-légère serait maintenue jusqu'à ce que les gains salariaux et l'inflation soient stables et durables.

À l'approche de la réunion des banques centrales, le dollar américain a reculé après s'être renforcé en mai. En ce qui concerne les autres prix des actifs, les prix du pétrole ont chuté vendredi pour enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, les données chinoises décevantes ayant renforcé les doutes sur la croissance de la demande.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Prix à la production au Japon (mai)

- Indice des prix à la consommation en Inde (mai)

- Production industrielle de l'Inde (avril)