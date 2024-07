La Banque centrale européenne a besoin de plus de temps pour conclure que l'inflation est fermement engagée sur la voie des 2 % et que les évolutions économiques bénignes indiquent qu'il n'est pas urgent de réduire les taux, a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, lundi.

La BCE a abaissé ses taux pour la première fois en juin, après avoir procédé à la hausse la plus agressive jamais enregistrée, mais elle s'est abstenue de s'engager sur d'autres mesures, arguant que les perspectives étaient beaucoup trop incertaines pour annoncer une deuxième baisse.

"Il nous faudra du temps pour rassembler suffisamment de données afin d'être certains que les risques d'une inflation supérieure à l'objectif fixé ont disparu", a déclaré Mme Lagarde lors du Forum de la BCE sur les banques centrales, la principale conférence de politique monétaire de la banque.

"La solidité du marché du travail nous permet de prendre le temps de recueillir de nouvelles informations", a-t-elle ajouté.

La BCE s'efforce d'emprunter une voie étroite, en conciliant l'incertitude de l'inflation et la faiblesse de la croissance. L'incertitude justifierait la prudence dans la réduction des taux, mais la faiblesse persistante de l'économie renforce les arguments en faveur de l'assouplissement, ce qui tire la BCE dans des directions opposées.

Mme Lagarde a reconnu ce dilemme, avertissant qu'il n'était toujours pas acquis que l'Union évite une récession, en dépit d'une modeste reprise de la croissance au dernier trimestre.

"Un atterrissage en douceur n'est toujours pas garanti", a-t-elle déclaré. "Nous devons également garder à l'esprit que les perspectives de croissance restent incertaines.

Ces dernières semaines, les indicateurs de croissance ont été inférieurs aux prévisions, remettant en cause l'opinion largement répandue selon laquelle une année et demie de stagnation économique était terminée et qu'une reprise était en train de s'installer.

Néanmoins, les investisseurs parient que les craintes d'inflation l'emporteront sur les craintes de récession et que la BCE sera très lente à réduire ses taux, d'autant plus que la Réserve fédérale américaine a également fait preuve de patience.

Ils tablent désormais sur une à deux baisses supplémentaires cette année et sur quatre baisses seulement d'ici à la fin de 2025.

Cela s'explique principalement par le fait que les perspectives d'inflation restent beaucoup trop floues. La croissance des prix devrait osciller autour de 2,5 % jusqu'à la fin de l'année, avant de retomber à l'objectif de 2 % de la BCE d'ici à la fin de 2025.

Si la désinflation a été relativement rapide au cours de l'année écoulée, les coûts élevés des services menacent de faire dérailler le processus et les décideurs politiques s'attachent désormais à déterminer si les entreprises commencent à absorber la croissance rapide des salaires ou si elles continuent à répercuter les salaires plus élevés sur les clients.

"Nous sommes toujours confrontés à plusieurs incertitudes concernant l'inflation future, notamment en ce qui concerne l'évolution du lien entre les bénéfices, les salaires et la productivité et la question de savoir si l'économie sera touchée par de nouveaux chocs du côté de l'offre", a déclaré Mme Lagarde. (Reportage de Balazs Koranyi et Francesco Canepa ; Rédaction de David Holmes)