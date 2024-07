La Banque centrale européenne réduira son taux de dépôt deux fois de plus cette année, en septembre et en décembre, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont déclaré que la balance des risques penchait en faveur d'une seule réduction supplémentaire d'ici la fin de l'année.

Après avoir procédé en juin à une baisse de taux largement anticipée, plusieurs membres du Conseil des gouverneurs, dont Christine Lagarde, présidente de la BCE, ont indiqué qu'ils n'étaient pas pressés d'abaisser davantage les coûts d'emprunt, car une composante essentielle de l'inflation, à savoir les services, reste obstinément élevée.

Cette situation, associée à un taux de chômage historiquement bas et à une croissance des salaires élevée, a suscité des doutes quant à de futures réductions des taux d'intérêt.

Alors que les 85 économistes interrogés par Reuters du 4 au 11 juillet prévoyaient que la BCE maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés le 18 juillet, plus de 80 % d'entre eux, soit 69 sur 85, s'attendaient à ce qu'elle réduise le taux de dépôt deux fois de plus cette année, en septembre et en décembre, pour le porter à 3,25 %.

Ce chiffre est globalement conforme à l'enquête du mois dernier et aux prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt. Alors que 11 personnes s'attendaient à une seule réduction supplémentaire cette année, quatre autres prévoyaient trois réductions supplémentaires.

"Nous pensons que l'inflation est plus solide que ne le prévoient actuellement les modèles de la BCE... Cela signifie qu'elle aura tendance à réduire progressivement ses taux, à moins que ses prévisions ne changent de manière substantielle ou que les données réalisées ne jettent davantage de doutes sur les perspectives", a déclaré Bas van Geffen, stratège macroéconomique principal chez Rabobank.

Près des deux tiers des économistes, soit 21 sur 33, qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré qu'il était plus probable que le taux de dépôt à la fin de 2024 soit plus élevé que ce qu'ils prévoient plutôt que plus bas. Douze économistes ont répondu le contraire.

L'inflation, qui est passée de 2,6 % en mai à 2,5 % le mois dernier, ne devrait pas atteindre l'objectif de 2 % de la BCE avant le second semestre 2025 et les pressions sur les prix de base devraient rester élevées pendant le reste de l'année 2024.

À la question de savoir quelle composante de l'inflation de base serait la plus délicate, la plupart des économistes ont répondu les services. Les prix des services ont augmenté de 4,1 % en juin par rapport à l'année précédente et sont restés globalement à ce niveau depuis le début de l'année.

"La dynamique des services a fortement rebondi depuis l'effondrement de la fin de l'année dernière, en particulier dans les composantes sensibles à la demande", a déclaré Lucas Krishan, stratège macroéconomique chez TD Securities.

"Si cette tendance se poursuit, ou si la tendance désinflationniste de l'inflation dans les services s'essouffle encore plus, un ralentissement du rythme des réductions, voire une pause prolongée, pourrait être justifié."

Par ailleurs, l'étroitesse du marché du travail ne contribue pas à réduire les pressions inflationnistes. Le taux de chômage devrait se maintenir à un niveau historiquement bas de 6,4 % au moins jusqu'en 2027, selon le sondage.

Malgré les accords salariaux pluriannuels déjà conclus par les syndicats, qui renforcent l'idée que les augmentations de salaires sont sur une pente descendante, la croissance des salaires est loin d'atteindre le taux de 3 % que la BCE considère comme compatible avec son objectif d'inflation.

La banque centrale devrait réduire le taux de dépôt trois fois l'année prochaine, selon la médiane des sondages, soit une réduction de moins que prévu le mois dernier, pour atteindre 2,50 % à la fin de l'année 2025.

L'économie de la zone euro, qui a progressé de 0,3 % au premier trimestre, connaîtra une croissance moyenne de 0,7 % cette année et de 1,4 % l'année prochaine, sans changement par rapport au dernier sondage. La première économie de la région, l'Allemagne, ne progressera que de 0,2 % cette année et de 1,2 % en 2025.

