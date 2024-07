La Banque d'Israël (BOI) reste attachée au projet d'une monnaie numérique, le shekel, afin d'améliorer le système de paiement israélien et de favoriser l'innovation, mais il est peu probable qu'elle en lance une avant les autres économies avancées.

"Nous attendons tous que la première banque centrale occidentale appuie sur la gâchette, ce qui sera très certainement la BCE. Ensuite, vous verrez peut-être une ruée des pays vers la monnaie unique", a déclaré Andrew Abir, gouverneur adjoint de la Banque d'Israël, à l'agence Reuters.

En mars, 134 pays représentant 98 % de l'économie mondiale étudiaient la possibilité de créer des versions numériques de leurs monnaies, qui remplaceraient à terme l'argent liquide. Certains pays, comme la Chine, en sont à des stades avancés de leurs programmes pilotes, tandis que la Réserve fédérale américaine est à la traîne.

Le BOI a commencé à étudier la possibilité d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en 2017 afin de créer un système de paiement plus efficace et a intensifié ses recherches et ses préparatifs en novembre 2020.

La banque a expérimenté un shekel numérique avec ses homologues hongkongais, suédois et norvégiens, ainsi qu'avec la Banque des règlements internationaux. Elle a invité des sociétés fintech et des sociétés financières traditionnelles à participer à son projet, connu sous le nom de "Digital Shekel Challenge", afin de démontrer les cas d'utilisation possibles.

Malgré la planification et une économie mondiale de plus en plus numérique, le BOI affirme qu'il ne peut pas être sûr de lancer un shekel numérique à terme. Son expérience est considérée comme un "plan d'action" destiné à être prêt lorsque la banque le jugera approprié et nécessaire.

De même, la BCE a déclaré qu'il était probable, mais pas inévitable, qu'un euro numérique soit introduit en Europe, qui dépend des services de paiement transfrontaliers d'autres pays, en particulier des géants américains Visa et Mastercard.

"La grande question est de savoir si le public adoptera une monnaie numérique", a déclaré M. Abir, ajoutant que le BOI réalisait une étude comportementale sur le sujet.

DES QUESTIONS SUR L'ADOPTION

"Il y a un grand pas entre une étude et le fait de persuader les gens de l'utiliser. Vous devez disposer d'un bon ensemble de cas d'utilisation".

Abir souhaite qu'une éventuelle monnaie numérique soit rémunérée afin de concurrencer les dépôts bancaires et d'inciter le public à la détenir.

Le système bancaire israélien est très concentré, deux grandes banques dominant plus de 60 % du marché.

"La principale motivation pour nous est de créer des conditions équitables pour les fournisseurs de paiement et de leur permettre de concurrencer les banques", a-t-il déclaré.

"L'avantage d'une CBDC est que le prestataire de services de paiement ne détient pas votre argent et que vous n'êtes donc pas exposé à un risque de crédit vis-à-vis de cette société. Cela permet de réduire le niveau de supervision et les exigences en matière de capital par rapport à un prestataire de services de paiement traditionnel qui détient votre argent, même pour de brefs moments.

Selon M. Abir, le shekel numérique permettra au public de payer avec l'argent de la banque centrale "partout et dans toutes les transactions que nous choisissons".

Si la BOI décide de lancer un shekel numérique, elle devra très probablement obtenir l'approbation des ministères des finances et de la justice.

"Il faudra du temps avant qu'il n'entre dans notre vie à tous si nous décidons de le mettre en œuvre", a déclaré M. Abir. "Mais il a le potentiel d'être la prochaine révolution dans les systèmes de paiement. (Reportage de Steven Scheer ; Rédaction de Sharon Singleton)