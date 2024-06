La Bundesbank a déclaré vendredi que l'inflation allemande restait tenace, sous l'effet d'une hausse continue des salaires, au lendemain de la baisse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale européenne en raison de l'amélioration des perspectives de croissance des prix.

L'inflation a été ramenée d'un niveau à deux chiffres à la fin de 2022, mais la "dernière ligne droite" de la désinflation commence à s'avérer particulièrement difficile et l'avertissement de la plus grande économie de la zone euro est susceptible de renforcer les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt ne peuvent baisser que lentement.

"L'inflation s'avère tenace, en particulier dans le cas des services, où la forte croissance des salaires et les pressions sur les coûts qui en résultent sont des facteurs majeurs", a déclaré la Bundesbank dans une mise à jour semestrielle de ses projections économiques.

Alors que la BCE a réduit ses taux comme prévu jeudi, les responsables politiques ont déclaré qu'ils allaient probablement

resteront en suspens en juillet

. Les marchés ne voient qu'un ou deux mouvements supplémentaires cette année, ce qui laisse penser que les taux élevés de la BCE risquent de freiner la croissance pendant une bonne partie de l'année prochaine.

La Bundesbank semble particulièrement préoccupée par les perspectives en matière de salaires après une expansion étonnamment rapide au premier trimestre.

"Les salaires négociés devraient augmenter très fortement cette année et continuer à croître fortement par la suite", a-t-elle ajouté.

La banque prévoit désormais une inflation de 2,8 % cette année pour la première économie de la zone euro, après une prévision de 2,7 % il y a six mois, et de 2,7 % en 2025, contre 2,5 % précédemment.

"Alors que le taux d'inflation en Allemagne continue de baisser, le rythme est modéré", a déclaré M. Nagel. "Le Conseil des gouverneurs de la BCE n'est pas en pilotage automatique lorsqu'il s'agit de réduire les taux d'intérêt.

En attendant, l'économie devrait tout juste se développer cette année, même si une reprise au second semestre est susceptible de s'accélérer, selon la banque.

La croissance ne devrait atteindre que 0,3 % cette année, ce qui est inférieur aux 0,4 % prévus en décembre, et devrait ensuite s'accélérer pour atteindre 1,1 % l'année prochaine, contre 1,2 % prévu auparavant, a déclaré la Bundesbank.

L'économie allemande a connu des difficultés pendant la majeure partie de l'année dernière, son vaste secteur industriel étant tombé dans une profonde récession en raison de l'anémie des ventes à l'exportation.

Toutefois, la demande s'est redressée ces derniers mois, ce qui laisse penser que les économies de l'Allemagne et de la zone euro dans son ensemble pourraient avoir touché le fond et qu'une reprise lente et superficielle, attendue de longue date par les responsables politiques, pourrait être en cours.

"L'économie allemande est en train de sortir de la période de faiblesse économique", a déclaré Joachim Nagel, président de la Bundesbank, dans un communiqué.