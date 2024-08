Le ralentissement brutal du marché de l'emploi aux États-Unis, qui a déclenché plusieurs jours de turbulences sur les marchés boursiers mondiaux, a également alimenté les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait ne pas attendre sa prochaine réunion, prévue en septembre, pour réduire ses taux d'intérêt.

En effet, un contrat à terme sur les taux d'intérêt expirant plus tard ce mois-ci, qui suit les attentes de la Fed en matière de politique monétaire, a atteint son plus haut niveau en deux mois en début de semaine, pariant sur une baisse des taux d'ici à la fin du mois d'août.

Les probabilités ne sont pas réunies. Comme l'a déclaré Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, en début de semaine, "la loi ne dit rien sur le marché boursier. Elle concerne l'emploi et la stabilité des prix", en référence au double mandat de la Fed, qui est de favoriser le plein emploi et la stabilité des prix.

De plus en plus d'analystes prévoient maintenant une baisse des taux d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion de septembre de la Fed. Mais peu d'analystes, voire aucun, pensent que la Fed interviendra plus tôt.

"Les données économiques actuelles ne justifient pas une réduction d'urgence des taux entre les réunions, et cela ne ferait que déclencher un nouveau cycle de panique sur les marchés", a écrit Kathy Bostjancic, économiste chez Nationwide.

Même l'ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, qui avait appelé la banque centrale américaine à réduire ses taux la semaine dernière avant même que les dernières données ne montrent que le taux de chômage avait grimpé à 4,3 % en juillet, a écrit cette semaine qu'une réduction entre les réunions était "très improbable".

Dans les jours qui ont suivi le début de la déroute, les marchés boursiers mondiaux - qui avaient également été ébranlés par les inquiétudes concernant le resserrement de la politique de la Banque du Japon et le dénouement des transactions financées par le yen - se sont quelque peu redressés. Un rapport publié jeudi montrant que moins d'Américains déposent des demandes d'assurance chômage a renforcé le sentiment de soulagement sur les marchés américains.

Les opérateurs de contrats à terme sur les taux d'intérêt américains à court terme ont pour l'instant non seulement abandonné leurs paris sur une décision de la Fed entre les réunions, mais ils ont également revu à la baisse leurs attentes concernant l'ampleur de la première réduction des taux d'intérêt. Ce qui était considéré comme une probabilité de neuf contre un d'une réduction d'un demi-point des taux en septembre n'est plus qu'une probabilité à peu près égale d'une réduction d'un quart de point, selon les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt.

Fin août, le président de la Fed, Jerome Powell, devrait avoir l'occasion de donner une nouvelle orientation sur ce qu'il pense être nécessaire lorsque les banquiers centraux mondiaux se réuniront lors du symposium économique annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Pour l'instant, on s'attend à ce que Jerome Powell ne tienne pas compte de l'effondrement des marchés boursiers et s'en tienne à ce qu'il a dit mercredi dernier, après la décision de la Fed de laisser le taux directeur dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

"Si nous obtenons les données que nous espérons, une réduction de notre taux directeur pourrait être envisagée lors de la réunion de septembre", a-t-il déclaré.

Dans les semaines à venir, les données relatives à l'emploi, à l'inflation, aux dépenses de consommation et à la croissance économique pourraient toutes influencer la décision de réduire le taux d'intérêt d'un quart de point ou de l'augmenter.

À chacune des huit occasions où, au cours des 30 dernières années, la banque centrale américaine a réduit ses taux d'intérêt entre les réunions de définition de la politique monétaire, les bouleversements sur les marchés sont allés bien au-delà des actions. En particulier, les indications du marché obligataire concernant des perturbations rapides des flux de crédit qui permettent aux entreprises de fonctionner étaient bien visibles, un facteur particulièrement absent jusqu'à présent.

Un tour d'horizon de chacune de ces réunions permet de comprendre pourquoi ces périodes étaient différentes.

CRISE FINANCIÈRE RUSSE/LTCM - 25 points de base

15 octobre 1998 - La Fed, qui venait tout juste de réduire son taux d'intérêt d'un quart de point lors de sa réunion deux semaines plus tôt, a abaissé son taux directeur de 25 points de base supplémentaires. La faillite du fonds spéculatif Long-Term Capital Management - qui fait suite à la défaillance de la dette souveraine russe deux mois plus tôt - se répercute sur les marchés financiers américains, creusant des écarts de crédit qui menacent d'affecter l'investissement et de freiner l'économie.

SWOON DES ACTIONS TECHNOLOGIQUES - 100 points de base

3 janvier et 18 avril 2001 - La Fed a procédé à deux baisses surprises d'un demi-point des taux d'intérêt au début de l'année, après que la forte hausse des valeurs technologiques des dot-com se soit transformée en une débâcle boursière dont les responsables politiques craignaient qu'elle ne pèse sur les dépenses des ménages et des entreprises. Ce qui avait été essentiellement un événement boursier s'est répercuté sur le marché des obligations d'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2000, entraînant des écarts de crédit à haut rendement les plus importants jamais enregistrés jusqu'à ce moment-là.

Les deux réductions de la Fed s'ajoutent aux deux réductions d'un demi-point opérées lors des réunions du 31 janvier et du 20 mars.

ATTAQUES DU 11 SEPTEMBRE - 50 points de base

17 septembre 2001 - La Fed a réduit son taux directeur d'un demi-point de pourcentage à la suite des attentats et de la fermeture des marchés financiers américains pendant plusieurs jours, et a promis de continuer à fournir des volumes inhabituellement importants de liquidités aux marchés financiers jusqu'à ce qu'un fonctionnement plus normal des marchés soit rétabli. Les spreads des obligations à haut rendement se sont élargis de plus de 200 points de base avant que les actions de la Fed ne contribuent à rétablir le calme sur les marchés du crédit.

CRISE FINANCIÈRE MONDIALE - 125 points de base

22 janvier et 8 octobre 2008 - La Fed a réduit son taux directeur de 75 points de base lors d'une réunion imprévue en janvier, alors que ce qui avait commencé comme une crise des prêts à risque l'été précédent s'intensifiait et se propageait aux marchés mondiaux. À l'époque, les écarts de rendement des obligations à haut rendement n'avaient jamais été aussi importants depuis cinq ans.

La faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre, a marqué le début d'une nouvelle phase de la crise et, bien que la Fed n'ait pas pris de mesures lors de sa réunion du lendemain, elle s'est réunie début octobre avec d'autres banquiers centraux du monde pour coordonner son action, notamment en réduisant d'un demi-point le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Les écarts de crédit ont finalement atteint, vers la fin de l'année, un niveau record pour les obligations à haut rendement et les obligations de qualité.

COVID-19 PANDEMIC - 150 points de base

3 et 15 mars 2020 - La Fed réduit ses taux d'un demi-point de pourcentage, puis, moins de deux semaines plus tard, d'un autre point de pourcentage, afin d'assouplir sa politique, alors que les voyages et le commerce mondial s'arrêtent brusquement face aux fermetures d'administrations pour empêcher la propagation de la grippe aviaire de type 19. Alors que les indices boursiers américains ont chuté de plus de 30 %, l'élargissement de 700 points des écarts de crédit et les perturbations du fonctionnement du marché du Trésor américain ont été encore plus préoccupants.