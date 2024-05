La Reserve federale de Cleveland a annonce mercredi que Beth Hammack, anciennement cadre superieur chez Goldman Sachs, deviendra la nouvelle presidente de la banque regionale, en remplacement de Loretta Mester, qui doit prendre sa retraite a la fin du mois de juin.

Mme Hammack, 52 ans, etait jusqu'au

au debut de l'annee

co-responsable du financement mondial chez Goldman, ou elle a egalement siege au comite de direction.

Mme Hammack "possede une connaissance approfondie des marches financiers et du processus de transmission de la politique monetaire, une expertise dans la direction de secteurs d'activite complexes et un engagement avere en faveur d'un travail axe sur la mission", a declare Heidi Gartland, membre du conseil d'administration de la Fed de Cleveland qui a preside le comite de recherche du president de la banque, dans un communique.

Cette annee, la Fed de Cleveland aura un droit de vote au sein du comite de l'open market de la banque centrale americaine, qui fixe les taux d'interet.

La Fed a releve ses taux de maniere agressive entre le printemps 2022 et juillet dernier pour tenter de ramener l'inflation a son objectif de 2 %. L'allegement des pressions sur les prix l'annee derniere a ouvert la porte a la perspective d'une reduction des taux cette annee, mais les donnees sur l'inflation plus fortes que prevu au cours des premiers mois de 2024 ont repousse le calendrier d'un eventuel assouplissement, les marches envisageant desormais une reduction au cours de l'automne.

La retraite de Mme Mesters vient couronner une longue carriere au sein de la banque centrale. Elle a dirige la Fed de Cleveland au cours de la derniere decennie et avait precedemment occupe le poste de directrice de la recherche a la Fed de Philadelphie, qu'elle avait rejointe en 1985.

Son mandat a la Fed de Cleveland s'est caracterise par des perspectives de politique monetaire souvent hargneuses. Elle a le taux le plus eleve de votes dissidents parmi les membres votants actuels du FOMC, votant contre ses collegues en faveur d'une politique monetaire plus stricte dans 7 % de ses 41 votes, selon les donnees de Wrightson ICAP Mester. Mme Mester assistera a la reunion de politique monetaire de la Fed les 11 et 12 juin.

Les presidents des banques regionales de la Fed dirigent des institutions quasi-privees qui sont techniquement detenues par les banques membres et qui operent sous le controle du Conseil des gouverneurs de la Fed a Washington. Chacune des 12 banques regionales est supervisee par des conseils d'administration issus de leurs communautes respectives. Les membres du conseil d'administration qui ne travaillent pas pour des entreprises financieres reglementees par la Fed gerent le processus de recherche de nouveaux dirigeants, sous reserve de l'approbation de la banque centrale.

Les presidents des banques regionales de la Fed contribuent a la definition de la politique monetaire et a la collecte d'informations economiques locales. Leurs banques hebergent egalement des regulateurs financiers et fournissent une serie de services aux banques locales. (Reportage de Michael S. Derby ; Redaction de Paul Simao)