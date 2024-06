La Réserve fédérale devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés mercredi, les nouvelles projections économiques des décideurs de la banque centrale américaine indiquant probablement moins de réductions de taux cette année et un début plus tardif de l'assouplissement de la politique monétaire.

Les responsables de la Fed recevront une nouvelle série de données sur l'inflation qui pourraient influencer leurs perspectives quelques heures avant la fin de leur dernière réunion de deux jours et la publication d'une nouvelle déclaration de politique générale et de projections trimestrielles mises à jour.

Toutefois, les efforts de la Fed pour ramener l'inflation à son objectif de 2 % n'ayant donné lieu qu'à des améliorations modestes cette année jusqu'en avril et la forte croissance de l'emploi ayant apaisé les craintes d'un affaiblissement de l'économie, les analystes s'attendent à ce que la banque centrale maintienne son attitude "sans précipitation" à l'égard des réductions de taux, laissant le taux directeur de référence dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 % qui a été fixée en juillet dernier.

"Étant donné que l'inflation reste supérieure à l'objectif et que l'activité reste robuste, la Fed peut faire preuve de patience pour déterminer quand elle ajustera son taux directeur la prochaine fois", ont écrit les économistes de Bank of America à propos d'une réunion qui, selon eux, verrait peu de changements dans la déclaration de politique générale de la banque centrale ou dans les orientations offertes par le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse d'après-réunion.

La déclaration doit être publiée à 14 heures EDT (1800 GMT), et M. Powell s'adressera aux journalistes une demi-heure plus tard.

Compte tenu de la stagnation actuelle des progrès en matière d'inflation, de nombreux analystes s'attendent à ce que la projection "dot plot" de la Fed pour son taux directeur de référence n'indique que deux réductions de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, contre les trois prévues en mars - ne serait-ce que pour tenir compte du temps écoulé.

Mais la médiane pourrait facilement basculer vers une seule réduction parmi un groupe de décideurs politiques presque également divisé.

Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM US, a déclaré : "S'il y a un risque ... c'est qu'il n'y ait qu'une seule baisse de taux de 25 points de base cette année", M. Powell utilisant sa conférence de presse pour "gérer les attentes" à un moment où les décideurs de la Fed se sentent particulièrement incertains de la trajectoire que l'économie pourrait suivre.

DONNÉES SUR L'IPC

M. Powell et d'autres responsables politiques ont minimisé le risque d'une nouvelle hausse des taux. La Fed a relevé ses taux de manière agressive en 2022 et 2023 après que l'inflation ait atteint un pic de 40 ans.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, est passé d'un rythme annuel record de 7,1 % en juin 2022 à 2,7 % en avril. Le taux directeur actuel est considéré comme suffisamment restrictif pour décourager les investissements et les dépenses et ramener progressivement l'inflation vers l'objectif de la Fed.

Cependant, les décideurs politiques ne sont pas prêts à s'engager dans des réductions tant qu'ils n'auront pas constaté davantage de progrès. Tout comme ils reconnaissent le risque d'une hausse rapide du chômage et la nécessité de réduire les taux pour soutenir l'économie, ils considèrent que certains aspects de l'inflation, en particulier dans le secteur du logement et dans le secteur des services, sont peut-être restés à un niveau trop élevé.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation n'augmente que de 0,1 % en mai, ce qui serait le chiffre le plus faible depuis octobre, les prix "de base" hors alimentation et énergie devant augmenter de 0,3 %. Le département du travail américain doit publier le rapport sur l'IPC à 8h30 EDT.

Alors que les taux de l'IPC en glissement annuel devraient montrer un changement faible ou nul par rapport à avril, les détails du rapport devraient être considérés comme un pas dans la bonne direction, après que l'inflation ait augmenté plus que prévu au début de 2024, ont écrit les économistes de BNP Paribas.

Dans leurs derniers commentaires avant la dernière réunion de politique monétaire, un certain nombre de responsables de la banque centrale, y compris le gouverneur de la Fed Christopher Waller, ont déclaré qu'ils avaient besoin de voir plusieurs mois supplémentaires d'amélioration des données sur l'inflation avant de décider de réduire les taux, des déclarations que les investisseurs ont interprétées comme repoussant toute réduction des taux à la réunion de la Fed des 17 et 18 septembre au plus tôt.

Même cette date de début de l'assouplissement de la politique monétaire est virtuellement incertaine. Mardi, la probabilité d'une baisse des taux américains en septembre était inférieure à 51 %, selon l'outil FedWatch de CME Group. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Paul Simao)