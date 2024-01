La Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, mais a fait un grand pas vers leur baisse dans les mois à venir dans une déclaration de politique générale qui a tempéré les inquiétudes concernant l'inflation avec d'autres risques pour l'économie et a abandonné une référence de longue date à d'éventuelles nouvelles hausses des coûts d'emprunt.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a prolongé son déclin et a récemment baissé de 0,9%.

OBLIGATIONS : Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté et s'est récemment établi à environ 3,982%. Le rendement à 2 ans a augmenté et se situait récemment à 4,279%.

FOREX : L'indice du dollar a limité ses pertes et était dernièrement en hausse de 0,02%.

COMMENTAIRES :

BRIAN JACOBSEN, CHIEF ECONOMIST, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"En disant que les risques sont mieux équilibrés, la Fed fait des petits pas vers la réduction. Le mois de mars est probablement trop tôt pour qu'elle ait suffisamment confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement des 2 %, mais il devrait être approprié de réduire le resserrement quantitatif d'ici là. La rampe de sortie du resserrement est longue".

MICHAEL BROWN, ANALYSTE DE MARCHÉ, PEPPERSTONE, LONDRES

"Le FOMC a fait un nouveau pas en avant ce soir, comme on s'y attendait, avec une déclaration de politique qui n'implique plus un biais de resserrement, et qui indique que le prochain mouvement sera en fait une réduction, avec une référence à "tout ajustement" du taux des fonds fédéraux remplaçant l'allusion précédente à un raffermissement supplémentaire de la politique".

"Néanmoins, il est clair que la Fed n'est pas pressée d'assouplir sa politique aussi rapidement que les prix du marché, et que de nouvelles données prometteuses sur l'inflation sont encore nécessaires pour débloquer la première réduction de taux, même si les objectifs du FOMC sont en train de 's'équilibrer'."

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B. RILEY WEALTH, NEW YORK

"C'est tout à fait conforme aux attentes, il n'y a aucune indication d'un assouplissement imminent, donc je pense que c'est en plein milieu du fairway."

"Il n'est pas surprenant que la Fed ne veuille pas montrer sa main, en particulier lorsqu'elle a quelques mois de données à collecter avant d'avoir à le faire. La bonne nouvelle est que nous pouvons oublier tout resserrement supplémentaire. La mauvaise nouvelle est que c'est 'quand', et non 'si', qu'ils vont réduire les taux, et ce 'quand' a été repoussé à ce qui était jusqu'à présent la limite du consensus".