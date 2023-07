La Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage mercredi, invoquant une inflation toujours élevée pour justifier ce qui est désormais le taux directeur le plus élevé de la banque centrale américaine depuis 16 ans.

La hausse des taux, la 11e au cours des 12 dernières réunions de la Fed, a fixé le taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, et la déclaration de politique générale qui l'accompagne a laissé la porte ouverte à une nouvelle augmentation.

"Le Comité (fédéral de l'open market) continuera à évaluer les informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire", a déclaré la Fed dans un langage qui n'a guère changé par rapport à sa déclaration de juin et qui laisse ouvertes les options politiques de la banque centrale alors qu'elle cherche un point d'arrêt au cycle de resserrement actuel.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a légèrement réduit ses pertes et était récemment en baisse de 0,17% à 4559,33.

OBLIGATIONS : Les rendements des bons du Trésor à deux ans sont restés stables à environ 4,9 % et les rendements à 10 ans à près de 3,9 %, similaires aux niveaux atteints avant la déclaration.

FOREX : L'indice du dollar américain est resté stable à 101,26.

COMMENTAIRES :

MICHAEL BROWN, ANALYSTE DE MARCHÉ, TRADERX, LONDRES

"Une annonce plutôt calme de la part du FOMC, avec la hausse de 25 points de base attendue par les marchés, et peu - voire pas du tout - de changements significatifs dans la déclaration de politique générale. En fait, il pourrait bien s'agir, du moins jusqu'à présent, de la décision la moins inspirée et la moins excitante du cycle".

"Les marchés ont, sans surprise, pris cette décision à bras le corps, l'attention se portant désormais sur la conférence de presse du président Powell, notamment en ce qui concerne les indications qui pourraient être fournies quant à savoir si le FOMC procèdera ou non à la hausse supplémentaire de 25 points de base cette année, prévue dans le graphique en pointillés de juin."

JACK ABLIN, CHIEF INVESTMENT OFFICER, CRESSET WEALTH ADVISORS, PALM BEACH, FLORIDE

"Nous n'avons pas encore entendu Powell à la conférence, mais sur la base de la déclaration, il semble qu'ils en aient terminé avec ce cycle, ce qui, à mon avis, est probablement un resserrement de trop."

"Je pense que la Fed a déjà gagné la guerre contre l'inflation et qu'elle souhaite peut-être simplement faire un pas de plus pour se rassurer.

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"Dans le jargon de la Fed, faire passer l'activité économique de modeste à modérée semble incompatible avec les données. Il s'agissait probablement plus d'une hausse hésitante que d'autre chose. Les prévisions de la Fed sont aussi bonnes que ses prévisions, et celles-ci n'ont pas de bons antécédents. Powell essaiera probablement de faire en sorte que la prochaine réunion soit comme le chat de Schrodinger, c'est-à-dire à la fois vivant et mort, mais nous savons tous qu'ils sont en attente."

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE EN CHEF DU MARCHÉ, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Pas de surprise. Le marché a obtenu ce qu'il attendait. La Fed a relevé (le taux cible des fonds fédéraux) d'un quart de point et le vote a été unanime, ce qui place les taux à leur plus haut niveau depuis 22 ans."

"L'économie progresse, l'inflation reste élevée et le marché de l'emploi est tendu. Il y a eu quelques changements dans le communiqué, mais rien qui puisse laisser penser que le taux terminal prendrait fin en septembre. Les investisseurs attendent donc avec impatience Jackson Hole."

"Si vous regardez certaines des données récentes, l'industrie manufacturière est coincée dans la récession, et c'est un marché axé sur le consommateur, c'est ce que la Fed dit, plus ou moins."

"Les gens sont à l'affût du moindre indice montrant que nous sommes proches de la fin du cycle de resserrement. Au cours de la séance de questions-réponses, ils pourraient lui poser des questions à ce sujet.

"Je pense que (la Fed) en a terminé. Elle ne veut pas que les marchés financiers explosent, ce qui pourrait se produire si elle faisait une déclaration dovish. C'est pourquoi elle est restée hawkish. Ils veulent recueillir davantage de données".

"La guerre contre l'inflation n'a pas été gagnée, mais elle a certainement diminué par rapport à l'année dernière et les marchés s'en rendent compte.

GURPREET GILL, GLOBAL FIXED INCOME MACRO STRATEGIST, GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, LONDRES

"Paradoxalement, la réunion de la Fed d'aujourd'hui a été l'une des plus sûres et des plus incertaines du cycle. Une hausse des taux de 0,25 % était entièrement prévue et largement anticipée par les prévisionnistes et les investisseurs. Cependant, les investisseurs restent divisés sur la question de savoir si cela marque la dernière augmentation de la campagne de resserrement actuelle.

"Nous pensons que les données récentes indiquent que le taux directeur américain a atteint son maximum en juillet, car l'inflation de base de l'IPC a fortement ralenti en juin. Mais tout nouveau signe de vigueur de l'inflation dans des données clés telles que l'indice du coût de l'emploi publié vendredi et les prochaines publications sur l'inflation PCE ont encore le potentiel de prolonger la trajectoire de la hausse."

"Compte tenu de l'incertitude entourant la fin du cycle de hausse de la Fed, notre exposition aux taux américains est limitée. Nous pensons que la poursuite de la désinflation limitera l'ampleur de la hausse des rendements du Trésor américain, tandis qu'un marché du travail et une économie résilients tempéreront l'ampleur de la baisse des rendements."

QUINCY KROSBY, CHIEF GLOBAL STRATEGIST, LPL FINANCIAL, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

"La réaction spontanée est venue des bons du Trésor à deux ans et les rendements ont baissé... ce qui suggère qu'au moins cette composante importante du marché des bons du Trésor perçoit la possibilité que la Fed se rapproche un peu plus de la fin. Mais le marché comprend que la Fed n'est peut-être pas au bout de ses peines. Sur le marché des actions, le Dow Jones poursuit son ascension ainsi que les petites et moyennes capitalisations."

EDWARD MOYA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, OANDA, NEW YORK

"La déclaration s'est déroulée comme prévu. La Fed a très probablement terminé. Elle va continuer d'insister sur le fait qu'un resserrement supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire. Pour que sa politique soit efficace, elle doit faire passer ce message. Une fois que nous aurons constaté une faiblesse économique, ils changeront leur fusil d'épaule."

"Le président de la Fed, M. Powell, va suggérer que, pour le moment, ils doivent évaluer plus d'informations sur l'inflation. Il sera difficile d'atteindre les 2 %, mais il y a de bonnes raisons de croire que cela se produira."

"Les marchés sont pour la plupart plus confiants dans le fait que la Fed n'aura pas à relever ses taux en septembre. Nous aurons probablement le premier PIB négatif au quatrième trimestre et le marché commencera à être convaincu que nous aurons une petite récession, mais elle sera faible. Ensuite, le marché se montrera agressif en évaluant les réductions de taux pour le début de l'année 2024. Nous verrons qu'il y a de bonnes raisons de le faire".