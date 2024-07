A peine les élections législatives françaises digérées, les investisseurs se sont reconcentrés sur la politique monétaire américaine et tentent toujours d’anticiper la date de la première détente des taux. Ils ont été aidés en cela par la publication de l’indice des prix à la consommation. En juin, le CPI est, en effet ressorti, inférieur aux attentes, à -0.1% en rythme mensuel contre une prévision de +0.1%, et à +3.0% sur une base annuelle contre +3.1% estimés. Dans sa version « core », écrêtée de ses composantes liées à l’alimentation et à l’énergie, les publications sont également inférieures de 0.1 point aux attentes.

Les bonds ont immédiatement accusé le coup, avec un rendement du 10 ans qui est tombé à 4.16%. La fête ne devrait pas être finie car nous tablons toujours sur une baisse en direction des 4.06/00%, avec pour corollaire un dollar qui accuse le coup et un euro qui retrouve des couleurs.



Il a réussi à s’affranchir de sa première résistance à 1.0790/1.0810, qui fait désormais office de support à la hausse, invalidant la structure baissière de court terme et ouvrant du même coup la route aux 1.0980/1.1004.