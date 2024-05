Une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne le 6 juin semble certaine, selon les 82 économistes interrogés par Reuters, dont une majorité prévoit deux autres baisses en septembre et en décembre.

Mais les marchés financiers ne prévoient que deux baisses de taux de la BCE au total en 2024, soit un net recul par rapport aux six baisses attendues au début de l'année, ce qui constitue une situation inhabituelle dans laquelle les prévisionnistes économiques s'attendent à davantage de baisses de taux que les opérateurs.

Malgré des signes encourageants en matière d'inflation, une reprise récente de la croissance des salaires a soulevé des questions quant à la rapidité avec laquelle la BCE pourrait abaisser ses taux. Elle a pratiquement annoncé à l'avance une baisse en juin grâce à de nombreuses allusions de la part des responsables politiques au cours des derniers mois.

Les 82 économistes interrogés par Reuters du 21 au 28 mai ont tous prédit que la BCE réduirait son taux de dépôt de 25 points de base à 3,75 % le 6 juin.

Toutefois, le débat sur la marge de manœuvre dont dispose la BCE pour réduire son taux d'intérêt s'est envenimé, la Réserve fédérale américaine ne s'étant pas engagée sur le calendrier de sa première réduction, qui devrait intervenir au plus tôt en septembre et dont les marchés estiment qu'elle devrait avoir lieu en novembre.

Néanmoins, une majorité de plus des deux tiers des personnes interrogées, 55 sur 82, s'attend à ce que le Conseil des gouverneurs de la BCE procède à deux nouvelles réductions cette année, en septembre et en décembre. Ce chiffre est en hausse par rapport à un peu plus de la moitié des personnes interrogées lors d'une enquête réalisée en avril.

L'opinion majoritaire en faveur de trois réductions en 2024 intervient alors que certains économistes ont réduit leurs prévisions de réduction des taux de 100 points de base ou plus cette année. Seuls 22 % d'entre eux estiment désormais que le taux de dépôt sera égal ou inférieur à 3,00 % à la fin de 2024, contre près de 40 % le mois dernier.

"Face à l'incertitude croissante et à l'accélération de l'activité plus rapide que prévu, nous pensons maintenant que le gouvernement central agira plus graduellement cette année", a déclaré Mariano Cena, économiste européen principal chez Barclays.

"Cela se produirait même si les risques pour les perspectives d'inflation au-delà de cette année sont plus symétriques et même potentiellement à la baisse", a déclaré M. Cena, qui a récemment reporté une nouvelle réduction en juillet à septembre.

Interrogés sur la probabilité d'une baisse des taux de la BCE cette année, près de trois quarts des économistes, soit 25 sur 34, ont répondu moins qu'ils ne le prévoyaient plutôt que plus.

Sur les 77 contributeurs communs à cette enquête et à celle du mois dernier, plus d'un quart, 20, prévoient maintenant moins de réductions de taux.

La médiane des 35 réponses à une question supplémentaire a également montré que la BCE, qui a relevé ses taux de 450 points de base entre juillet 2022 et septembre 2023, réduirait le taux de dépôt d'un modeste 150 points de base au cours du prochain cycle de réduction, pour le ramener à 2,50 %.

Mais comme la croissance des salaires devrait rester supérieure à 3 % - le niveau que la BCE considère comme compatible avec son objectif d'inflation de 2 % - jusqu'en 2026 au moins, l'inflation pourrait rester élevée plus longtemps.

Selon un autre sondage Reuters, l'inflation devrait atteindre 2,5 % ce mois-ci, contre 2,4 % en avril. Elle ne devrait pas revenir à l'objectif avant le troisième trimestre 2025.

"La BCE a récemment mis l'accent sur la baisse de la croissance des salaires comme condition à la réduction des taux et la question est de savoir dans quelle mesure cette augmentation inattendue la fera sursauter avant la réunion de juin", a déclaré Bert Colijn, économiste principal de la zone euro chez ING.

"Alors que l'économie de la zone euro fonctionne lentement depuis un certain temps et que l'inflation s'est rapprochée de l'objectif plus rapidement que prévu, il reste suffisamment d'incertitude pour ne pas s'attendre à ce qu'un cycle traditionnel de réduction des taux se mette en place.

L'économie de la zone euro, qui a enregistré une croissance supérieure aux prévisions de 0,3 % au dernier trimestre, progressera également de 0,3 % ce trimestre et le suivant, selon le sondage. La croissance économique est estimée à 0,7 % en moyenne cette année, ce qui représente une amélioration par rapport au dernier sondage.

(Pour d'autres articles issus du sondage Reuters sur l'économie mondiale :)