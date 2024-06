La banque centrale indonésienne guide le marché des changes en veillant à ce que l'offre et la demande soient équilibrées, a déclaré un haut fonctionnaire mercredi, alors que la roupie se négocie près de ses plus bas niveaux depuis quatre ans par rapport au dollar.

Le chef du département monétaire de la Banque d'Indonésie, Edi Susianto, a déclaré que la roupie s'était dépréciée avec d'autres devises asiatiques en raison des commentaires de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire et de la demande accrue de devises de la part des entreprises nationales.

La rupiah était en baisse de 0,5% à 16,445 contre un dollar mercredi.