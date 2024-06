L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a laissé son taux de base inchangé à 5,75 % jeudi, suivant ainsi la décision de la Réserve fédérale américaine de laisser les taux inchangés.

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi et a repoussé le début des réductions de taux jusqu'en décembre, alors que les décideurs politiques esquissent leur vision d'une économie américaine qui reste pratiquement inchangée dans ses principales dimensions pour les années à venir.

"Les données économiques récentes montrant des signes mitigés et l'inflation restant élevée, la date à laquelle la Fed commencera à réduire les taux d'intérêt reste incertaine", a déclaré la HKMA dans un communiqué, ajoutant que l'environnement de taux d'intérêt élevés pourrait durer un certain temps.

La HKMA a déclaré que les marchés financiers et monétaires de Hong Kong continuaient à fonctionner de manière harmonieuse et ordonnée et que le taux de change du dollar de Hong Kong restait stable.

"Les taux interbancaires en dollars de Hong Kong pourraient rester élevés pendant un certain temps", a déclaré la HKMA, invitant le public à évaluer et à gérer soigneusement les risques pertinents lors de l'achat d'un bien immobilier, d'un prêt hypothécaire ou d'autres décisions d'emprunt.

La politique monétaire de Hong Kong évolue au même rythme que celle des États-Unis, la monnaie de la ville étant arrimée au billet vert dans une fourchette étroite de 7,75 à 7,85 pour un dollar.