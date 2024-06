La banque centrale des Philippines maintient son point de vue selon lequel les taux d'intérêt pourraient être abaissés dès le mois d'août, malgré une hausse de l'inflation le mois dernier, et se dit satisfaite de l'évolution des prix à la consommation.

S'exprimant lors du Reuters Global Markets Forum, le gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Eli Remolona, a déclaré qu'il était possible que la banque centrale assouplisse sa politique monétaire au cours du troisième trimestre, mais que cela dépendrait des données.

"Nous sommes satisfaits de l'évolution de l'inflation, mais nous comprenons qu'il existe des risques. Nous nous protégeons contre ces risques", a déclaré M. Remolona, citant les chocs d'approvisionnement qui pourraient découler des tensions géopolitiques.

Le taux directeur de la BSP est à son plus haut niveau depuis 17 ans, soit 6,50 %, après une série de hausses de taux l'année dernière visant à maîtriser l'inflation, qui est tombée d'un pic de 8,7 % en janvier de l'année dernière, en l'espace de 14 ans.

"Nous sommes optimistes, mais moins qu'avant. Nous restons donc fermes en termes de politique monétaire", a déclaré M. Remolona.

Une réduction des taux au troisième trimestre placerait probablement la BSP devant les principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale, qui devrait procéder à sa première réduction de taux plus tard dans l'année.

Les bonnes données sur l'emploi aux États-Unis ont incité les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux de la Fed cette année, ce qui a exercé une pression sur les monnaies asiatiques, y compris le peso philippin.

"Notre plus grande préoccupation est l'inflation, et la croissance, en second lieu. Le peso ne devient un sujet de préoccupation que s'il évolue de manière très prononcée, de sorte qu'il commence à avoir un effet de transmission sur l'inflation", a déclaré M. Remolona.

M. Remolona a déclaré que la banque centrale ne visait pas un niveau de taux de change spécifique et qu'elle n'intervenait sur le marché que "s'il y avait un signe de dysfonctionnement".

"Nous ne nous inquiétons pas trop de savoir où il ira. Nous nous inquiétons davantage de la manière dont il y parviendra. La volatilité est néfaste pour les exportations comme pour les importations... nous voulons l'éviter".

M. Remolona a réaffirmé que les futures décisions politiques de la BSP dépendront davantage des données philippines.

Alors que l'inflation annuelle s'est accélérée pour un quatrième mois consécutif en mai, à 3,9 % contre 3,8 % le mois précédent, la moyenne de l'inflation sur cinq mois de 3,5 % était bien en deçà de la fourchette cible de 2,0 %-4,0 % de la banque centrale.

M. Remolona a déclaré que la banque centrale souhaitait que l'inflation soit "plus fermement installée" près du milieu de sa fourchette cible, mais qu'elle était consciente des risques que des taux d'intérêt plus élevés faisaient peser sur la croissance.

"En essayant de maîtriser l'inflation, il est possible que nous en fassions trop et que nous subissions une perte de production inutile, juste pour essayer de maintenir l'inflation à un niveau proche de 3 %. Mais toute perte de production sera temporaire", a déclaré M. Remolona.

L'économie philippine a connu une croissance de 5,7 % au cours du premier trimestre, inférieure aux prévisions, mais elle a légèrement accéléré le rythme par rapport aux trois derniers mois de l'année 2023.

M. Remolona a déclaré qu'il était "faisable" d'atteindre la limite inférieure de l'objectif de croissance de 6,0 % à 7,0 % fixé par le gouvernement pour cette année.

La banque centrale philippine, qui a maintenu son taux de référence lors de ses cinq dernières réunions, se réunira le 27 juin pour revoir sa politique.

(Rejoignez la GMF, un salon de discussion hébergé sur LSEG Messenger, pour des interviews en direct : )