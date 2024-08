Une forte réévaluation des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains pourrait alimenter davantage un rallye obligataire fulgurant déclenché par l'affaiblissement des données économiques, les investisseurs étant confrontés à la possibilité que la Réserve fédérale doive relâcher son emprise sur l'économie beaucoup plus rapidement que prévu afin d'éviter une récession.

En début de semaine, les investisseurs se demandaient si la banque centrale américaine n'avait pas trop tardé à adopter une position moins restrictive lorsqu'elle a maintenu les coûts d'emprunt lors de sa réunion de juillet consacrée à la fixation des taux d'intérêt. La situation a changé radicalement en fin de semaine, les données sur l'industrie manufacturière jeudi et les faibles données sur l'emploi vendredi ayant fait naître des craintes de récession et entraîné une révision radicale de la politique monétaire pour le reste de l'année.

"La hausse du taux de chômage indique que la Fed a pris du retard", a déclaré Tony Farren, directeur général du Mischler Financial Group.

Les traders des contrats à terme liés au taux directeur de la Fed au jour le jour pariaient sur une réduction des taux d'intérêt d'environ 120 points de base pour le reste de l'année, soit près du double de ce qui était prévu avant la réunion de la Fed de mercredi. Les rendements des obligations du Trésor, qui évoluent en sens inverse des prix, ont fortement baissé, les rendements à deux ans atteignant leur plus bas niveau depuis mars de l'année dernière et les rendements de référence à 10 ans leur plus bas niveau depuis décembre.

La courbe des taux 2/10, qui s'est continuellement inversée depuis plus de deux ans, se situait à moins 9 points de base, soit le niveau le plus proche d'un retour à la normale depuis le début de l'inversion. Au cours des quatre dernières récessions, cette courbe est devenue positive quelques mois avant que l'économie ne commence à se contracter.

Les données de vendredi ont montré que le taux de chômage avait augmenté pour atteindre 4,3 %, marquant une détérioration inattendue du marché du travail qui avait jusqu'à présent fait preuve d'une résistance surprenante au cours de la campagne agressive de hausse des taux de la Fed. La hausse de deux dixièmes de point de pourcentage du taux de chômage a déclenché la règle dite de Sahm, un indicateur précoce de récession historiquement précis, selon les analystes.

Cette règle, qui vise à signaler le début d'une récession plus rapidement que le processus actuel de datation formelle des cycles économiques, identifie les signaux liés au début d'une récession lorsque la moyenne mobile sur trois mois du taux de chômage national augmente d'au moins 0,50 point de pourcentage par rapport à son niveau le plus bas au cours des douze mois précédents. Vendredi, cet indicateur a atteint 0,53 point de pourcentage.

"Cette règle est empirique et n'a littéralement jamais échoué", a déclaré Alfonso Peccatiello, directeur général de la société de stratégie d'investissement macroéconomique mondiale The Macro Compass, dans une note. "Bien sûr, cette fois-ci peut être différente, mais les marchés sont maintenant obligés de poser la question de la récession avec plus de force.

Le ralentissement de l'emploi en juillet fait suite à des données montrant un effondrement surprise de l'industrie manufacturière américaine le mois dernier, ce qui avait déjà poussé les rendements des bons du Trésor à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois jeudi.

"Jeudi était le premier signal d'alarme concernant le risque de récession et aujourd'hui il y en a un autre car les gens commencent à croire davantage aux données", a déclaré Zhiwei Ren, gestionnaire de portefeuille chez Penn Mutual Asset Management, qui a réduit son exposition aux actions au cours des derniers jours.

"Les gens se précipitent dans des opérations de récession", a-t-il ajouté. Nous sommes passés de "Boucles d'or" à la récession en une semaine", en référence au scénario Boucles d'or de baisse de l'inflation et de croissance stable qui a soutenu les prix des actifs cette année.

D'autres intervenants sur le marché ont adopté un ton plus prudent, certains analystes observant que les données sous-jacentes relatives à l'emploi pour le mois de juillet n'étaient pas aussi faibles que ne le laissaient supposer les chiffres officiels.

Le gestionnaire d'obligations américaines PIMCO a déclaré dans une note que les données renforçaient les attentes d'une première réduction des taux en septembre et soulevaient la possibilité d'un rythme plus rapide de réduction des taux à l'avenir, mais que l'économie résistait encore.

"Il y a eu quelques mises en garde dans les détails, qui continuent à brosser le tableau d'une économie qui ralentit mais ne s'effondre pas encore", a déclaré Tiffany Wilding, directrice générale et économiste.