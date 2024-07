La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est probablement ralentie en juin, le taux de chômage restant stable à 4 %, ce qui augmente les chances de la Réserve fédérale de maîtriser l'inflation sans faire basculer l'économie dans la récession.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, devrait également montrer que la croissance annuelle des salaires est la plus faible depuis trois ans. Ajouté à la modération des prix en mai, ce rapport confirmerait que la tendance désinflationniste est de nouveau sur les rails après la poussée inflationniste du premier trimestre.

Il pourrait également renforcer la confiance des décideurs de la Fed dans les perspectives d'inflation et rapprocher la banque centrale américaine d'une réduction des taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Les marchés financiers restent optimistes quant au fait que la Fed pourrait entamer son cycle d'assouplissement en septembre après avoir resserré agressivement sa politique monétaire en 2022 et 2023. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré cette semaine que l'économie était de nouveau sur une "voie désinflationniste", mais a souligné que les décideurs politiques avaient besoin de plus de données avant de réduire les taux.

"L'économie évolue vers un rythme raisonnable et durable de croissance de l'emploi", a déclaré Brian Bethune, professeur d'économie au Boston College. "Il n'y a aucune preuve d'un déclin soudain, rien qui puisse suggérer que nous allons soudainement basculer. Nous sommes toujours en train de suivre un 'atterrissage en douceur'".

Selon une enquête menée par Reuters auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 190 000 le mois dernier, après avoir bondi de 272 000 en mai. Les gains d'emploi ont été en moyenne d'environ 230 000 emplois par mois au cours des 12 derniers mois.

Les économistes estiment que l'économie doit créer au moins 150 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler, en tenant compte de l'augmentation récente de l'immigration.

Le taux de chômage a atteint 4,0 % en mai, pour la première fois depuis janvier 2022, stimulé par l'instabilité du chômage des jeunes. Certains économistes s'attendaient à ce qu'il retombe à 3,9 % en juin.

Une mesure retardée de l'emploi, le recensement trimestriel de l'emploi et des salaires (QCEW), a suggéré un rythme de croissance de l'emploi beaucoup plus lent jusqu'au quatrième trimestre 2023 que celui des données sur les salaires. Les données du QCEW sont dérivées des rapports des employeurs aux programmes d'assurance-chômage (UI) de l'État.

ESTIMATION DE RÉFÉRENCE

Toutefois, les économistes affirment que les données de la QCEW n'incluent pas les immigrants sans papiers, un groupe qui, selon eux, a contribué à la forte croissance de l'emploi l'année dernière. Le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi publiera le mois prochain son estimation de référence de la masse salariale pour les 12 mois allant jusqu'au mois de mars de cette année.

"Les chiffres de la masse salariale devraient être revus à la baisse, mais nous pensons que ce n'est pas parce que les chiffres de la masse salariale sont trop élevés, mais parce que les chiffres de la QCEW sont trop bas", a déclaré Sam Coffin, économiste chez Morgan Stanley. "Le QCEW étant basé sur les dossiers de l'assurance-chômage, il est probable qu'il ne comptabilise pas les personnes qui ne sont pas autorisées à travailler. Si une personne n'est pas autorisée à travailler, elle n'est pas non plus éligible aux prestations d'assurance chômage. En revanche, l'enquête sur les salaires demande que les employés soient comptabilisés quel que soit leur statut juridique".

Les embauches ont été largement soutenues par des secteurs tels que la santé, les loisirs et l'hôtellerie, ainsi que l'éducation dans les États et les collectivités locales, qui ont vu leurs effectifs revenir aux niveaux d'avant la pandémie. Cette tendance s'est probablement poursuivie en juin, bien qu'à un rythme plus modéré qu'au cours des derniers mois.

L'emploi dans ces secteurs est pour l'essentiel revenu aux niveaux de 2019, et les 525 points de base de hausses de taux de la Fed depuis 2022 pour freiner l'inflation ont pesé sur la formation des entreprises.

L'excès d'épargne accumulé pendant la pandémie de COVID-19 a été épuisé, contribuant à un ralentissement de la demande de main-d'œuvre, de biens et de services.

"Il y a eu beaucoup d'embauches de rattrapage qui devaient être faites pour que les entreprises retrouvent du personnel", a déclaré Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo. "Ce processus est en grande partie achevé dans de nombreux secteurs.

Même si le marché du travail se refroidit, la croissance des salaires reste suffisante pour soutenir les dépenses de consommation et l'expansion économique globale.

Les salaires horaires moyens devraient avoir augmenté de 0,3 % en juin, après avoir progressé de 0,4 % en mai. Cela ramènerait la hausse annuelle des salaires à 3,9 %, la plus faible depuis juin 2021, contre 4,1 % en mai. La croissance des salaires dans une fourchette de 3 % à 3,5 % est considérée comme compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed.

La banque centrale a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % depuis juillet dernier. Le compte rendu de la réunion de la Fed des 11 et 12 juin, publié mercredi, montre que les décideurs politiques ont reconnu que l'économie semblait ralentir et que "les pressions sur les prix diminuaient".

Les économistes soutiennent que le marché du travail n'alimente pas l'inflation, notant que la productivité des travailleurs a augmenté, et s'inquiètent du fait que la Fed pourrait étouffer la croissance en maintenant les coûts d'emprunt élevés pendant trop longtemps.

"La croissance des salaires était élevée au début de cette expansion, mais elle a diminué, a déclaré Kevin Rinz, chercheur principal au Washington Center for Equitable Growth. "La croissance de la productivité a retrouvé la relation normale qu'elle entretient avec la croissance des salaires, de sorte qu'il n'y a pas d'écart énorme entre les deux. Il ne semble pas vraiment nécessaire à ce stade de restreindre le marché du travail pour réduire l'inflation". (Rapport de Lucia Mutikani ; Rédaction de Paul Simao)