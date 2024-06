L'embauche par les employeurs privés américains a chuté à son plus bas niveau depuis quatre mois en mai, les petites entreprises réduisant leur personnel, et les gains salariaux pour les personnes changeant d'emploi se sont modérés pour le deuxième mois, selon un rapport publié mercredi qui ajoute aux signes de refroidissement du marché de l'emploi.

La masse salariale du secteur privé a augmenté de 152 000 emplois le mois dernier - la plus faible depuis janvier et bien en dessous de la moyenne de 194 000 sur l'année écoulée - après avoir augmenté de 188 000 en avril, selon le rapport ADP sur l'emploi révisé à la baisse. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 175 000 le mois dernier.

Pour le deuxième mois consécutif, ce sont les plus grands employeurs qui ont été à l'origine de la hausse, ceux qui emploient 500 personnes ou plus ayant recruté 98 000 personnes, soit à peu près le même nombre que le mois précédent. Les entreprises de taille moyenne employant entre 50 et 499 personnes ont créé 79 000 emplois, contre 59 000 en avril.

La croissance s'est concentrée dans le secteur des services, avec en tête le commerce, les transports et les services publics, suivis par l'éducation et les services financiers. Les entreprises du secteur des loisirs et de l'hôtellerie ont créé 12 000 emplois, soit le nombre le plus faible depuis que ce secteur a supprimé des emplois en novembre.

Dans le même temps, les entreprises employant moins de 50 personnes ont supprimé 10 000 emplois, les premières réductions dans ce secteur très surveillé depuis novembre, et les fabricants ont supprimé 20 000 emplois, le plus grand nombre depuis juillet.

Ce rapport est la dernière indication en date d'un ralentissement de la croissance de l'emploi, mais le marché du travail ne cède pas complètement sous le poids des 525 points de base d'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis mars 2022, bien que d'autres données aient montré que le marché du travail se rééquilibre.

Mardi, le département du travail a indiqué que les offres d'emploi avaient diminué en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans et que le rapport entre les postes vacants et le nombre de chômeurs était revenu aux niveaux observés avant l'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020.

Le rapport de l'ADP, élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab, précède également le rapport du Bureau of Labor Statistics sur les emplois non agricoles pour le mois de mai, plus complet et très surveillé.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les données du BLS montrent que 170 000 emplois ont été créés dans le secteur privé le mois dernier, soit peu de changement par rapport aux 167 000 d'avril, tandis que la croissance totale de la masse salariale est estimée à 185 000 contre 175 000 en avril. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,9 % et les augmentations salariales annuelles se maintenir à 3,9 %.

L'ADP a indiqué que la croissance des salaires pour les personnes changeant d'emploi s'est modérée pour le deuxième mois, à 7,8 % en glissement annuel, et que les augmentations de salaires pour les personnes conservant leur emploi actuel sont restées inchangées pour le troisième mois consécutif, à 5 %. Les secteurs de l'éducation, des loisirs et de l'hôtellerie ont connu des augmentations supérieures à la moyenne pour les personnes qui conservent leur emploi (5,5 %).

Les responsables de la Fed surveillent de près la croissance des salaires car l'inflation des services, qui s'est avérée plus difficile à maîtriser dans le cadre des efforts déployés par la banque centrale pour ramener l'inflation globale à son objectif de 2 %, est davantage influencée par les coûts salariaux des entreprises.

La Fed se réunit la semaine prochaine, les 11 et 12 juin, et devrait maintenir le taux de référence pour les prêts au jour le jour dans la fourchette cible de 5,25 % à 5,50 %, où il se trouve depuis juillet. Les décideurs politiques mettront également à jour leurs projections en matière de croissance économique, de chômage et d'inflation et indiqueront ce qu'ils considèrent comme le taux d'intérêt approprié à court et à long terme.

En mars, ils avaient prévu que les taux seraient inférieurs de 75 points de base d'ici à la fin de l'année, mais l'inflation plus forte que prévu en début d'année a modifié les commentaires des décideurs politiques depuis lors, la quasi-totalité d'entre eux déclarant qu'ils ont besoin de preuves plus solides d'un ralentissement durable de l'inflation vers 2 % avant d'accepter de procéder à des baisses de taux.

Les marchés à terme des taux d'intérêt ne prévoient pas plus de 50 points de base d'assouplissement cette année, avec une première réduction de 25 points de base en septembre. (Reportage de Dan Burns ; Rédaction de Chizu Nomiyama)