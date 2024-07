La croissance du secteur irlandais des services s'est légèrement ralentie en juin, entraînant une quasi-stagnation de la croissance de l'emploi, mais une forte baisse des coûts des intrants a apporté un soulagement bienvenu aux entreprises, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice AIB Global S&P Purchasing Managers' Index est passé de 55,0 à 54,2 en mai, ce qui correspond globalement à la tendance pour le premier semestre 2024, après s'être maintenu au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction depuis mars 2021.

Le taux de croissance est resté plus élevé que les PMI flash de la zone euro et du Royaume-Uni, qui s'établissent respectivement à 52,6 et 51,2.

Le léger ralentissement de la croissance irlandaise s'explique par le fait que les entreprises ont ajouté de nouveaux contrats à leur rythme le plus lent depuis janvier. Le secteur des transports, du tourisme et des loisirs a connu sa plus forte baisse d'activité depuis octobre 2023 et a également supprimé des emplois au cours du mois.

L'emploi dans le secteur des services a donc augmenté au rythme le plus lent depuis 40 mois. Le taux de chômage irlandais se situe actuellement à un niveau presque record de 4 %.

Le taux d'inflation des prix des intrants a ralenti à l'un des taux mensuels les plus élevés des 24 années d'existence de l'enquête pour se situer au niveau le plus faible depuis février 2021 et en dessous de la tendance à long terme.

L'indice mesurant les prix facturés par les entreprises de services est tombé à son plus bas niveau depuis sept mois, mais est resté relativement élevé, selon les auteurs de l'enquête.

La banque centrale irlandaise s'attend à ce que l'inflation dans l'ensemble de l'économie soit proche de l'objectif de 2 % de la Banque centrale européenne cette année et l'année prochaine, mais les décideurs politiques restent préoccupés par la persistance de l'inflation dans les services.