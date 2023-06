Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté modérément en mai, conduisant à la plus faible augmentation annuelle de l'inflation depuis plus de deux ans, bien que les pressions sous-jacentes sur les prix soient restées fortes, soutenant les opinions selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait les taux d'intérêt inchangés mercredi tout en adoptant une position hawkish.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 % le mois dernier en raison de la baisse des prix de l'essence, a déclaré le département du travail mardi, après avoir augmenté de 0,4 % en avril. Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPC a augmenté de 4,0 %. Il s'agit de la plus faible augmentation en glissement annuel depuis mars 2021, après une hausse de 4,9% en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC augmenterait de 0,2 % le mois dernier et de 4,1 % en glissement annuel.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les contrats à terme sur l'indice boursier américain ont augmenté légèrement et étaient en dernière position en hausse de 0,33%, indiquant une ouverture ferme à Wall street BONDS : Les rendements du Trésor américain ont diminué, avec le billet à 2 ans à 4,51%, et le billet à 10 ans à 3,697%FOREX : L'euro a étendu à un gain de 0,52% contre le dollar américain, tandis que l'indice du dollar était en baisse de 0,444%.

COMMENTAIRES :

BRIAN JACOBSEN, CHIEF ECONOMIST, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"Contrairement à la situation de l'emploi, qui continue de défier les attentes, les chiffres de l'inflation sont conformes aux attentes. Non seulement la Fed devrait renoncer à la hausse de demain, mais elle devrait également renoncer à toute la réunion. Les données font légèrement pencher la balance en faveur non seulement d'un report, mais aussi d'une véritable suspension.

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE EN CHEF DU MARCHÉ, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK.

"Les données sont conformes, ce qui est une bonne nouvelle, en particulier en termes d'inflation d'une année sur l'autre, et vous pouvez voir que les rendements baissent, ainsi que le dollar. Les marchés montent et les actions montent également parce que ce sont de bonnes nouvelles pour les marchés et que cela signifie que la Fed va probablement ne pas bouger sur les taux, sauter ce mois-ci, et laisser la porte ouverte à des hausses de taux en juillet, sur la base des données. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle dans l'ensemble, mais qui reste tributaire des données.