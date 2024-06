Le dollar est resté ferme mercredi et s'est négocié au bord de la barrière des 160 yens, les investisseurs étant devenus prudents et comptant jusqu'à la publication des données sur les prix américains à la fin de la semaine.

L'euro s'est légèrement affaibli au cours de la nuit et était stable à 1,0708 $ dans les échanges avec l'Asie. A 159,71 pour un dollar, le niveau du yen a mis les marchés en alerte car c'est à peine si les autorités japonaises sont intervenues pour acheter du yen en avril.

Une hausse surprise de l'inflation canadienne, qui s'est manifestée dans les données publiées mardi, a également jeté de l'huile sur le feu dans des échanges de devises autrement calmes, faisant brièvement grimper le dollar canadien à son plus haut niveau en trois semaines.

"Les données du mois de mai montrent que la normalisation de la politique monétaire devrait se prolonger et aboutir à un retour à une politique proche de la neutralité, et non à une politique expansionniste", a déclaré Pat Bustamante, économiste principal de Westpac, dans une note adressée à ses clients.

Les marchés misent sur le fait que les données américaines de vendredi montrent que la croissance annuelle de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle, favorisé par la Réserve fédérale, a ralenti à 2,6 % en mai, le taux le plus bas depuis plus de trois ans, ce qui ouvre la voie à des réductions de taux.

Toutefois, les décideurs politiques continuent d'indiquer qu'ils ne sont pas pressés, les gouverneurs de la Fed, Lisa Cook et surtout Michelle Bowman, soulignant que les décisions dépendront des données.

"L'inflation aux États-Unis reste élevée et je vois encore un certain nombre de risques d'inflation à la hausse qui affectent mes perspectives", a déclaré Mme Bowman.

Le dollar australien a baissé de 0,1 % à 0,6640 $ et le dollar néo-zélandais a également baissé à 0,6115 $, avec de faibles mouvements reflétant l'étroitesse des échanges.

Citi a déclaré cette semaine que ses etraders ont trouvé des volumes de change interbancaires inférieurs d'environ 40% aux moyennes de trente jours.

La livre sterling est restée stable à 1,268 $, tandis que le bitcoin s'est quelque peu redressé après avoir chuté sous les 60 000 $ cette semaine pour s'échanger à 61 668 $.

Tout comme le yen, le yuan chinois est également pénalisé par la vigueur persistante du dollar. La Chine a semblé faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard d'une monnaie moins chère en affaiblissant progressivement le point médian de la fourchette de négociation quotidienne du yuan par rapport au dollar.

Le yuan se maintient depuis des mois dans la partie inférieure de sa fourchette et s'est établi pour la dernière fois à 7,2884 pour un dollar dans les échanges offshore.

"Le yen bouge davantage et les mouvements du yuan sont plus contrôlés, mais ils évoluent rarement dans des directions opposées", a déclaré Kit Juckes, stratège à la Société Générale.

"Si la paire USD/JPY franchit la barre des 160 dans les prochains jours, il sera très difficile d'empêcher le yuan de continuer à s'affaiblir.