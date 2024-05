De nombreuses entreprises américaines sont confrontées à un problème auquel elles ne s'attendaient pas à devoir faire face cette année : la hausse du dollar.

De nombreux acteurs du marché pensaient que le dollar chuterait à la suite des réductions de taux d'intérêt que les investisseurs et la Réserve fédérale avaient prévues pour 2024. Ces réductions n'ont pas encore eu lieu et l'indice du dollar américain, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de devises, est en hausse de 4 % en 2024 et a augmenté d'environ 16 % au cours des trois dernières années.

Bien que ces gains reflètent la force relative de l'économie américaine, la hausse du dollar peut constituer un problème pour certaines entreprises. Une monnaie américaine forte rend plus coûteuse la conversion en dollars des bénéfices réalisés à l'étranger par les multinationales, tout en nuisant à la compétitivité des produits des exportateurs. Les entreprises qui se prémunissent contre la force du dollar doivent également consacrer des ressources à des stratégies de couverture qui compensent les effets de la hausse de la monnaie sur leurs résultats.

Au total, chaque hausse de 10 % du dollar d'une année sur l'autre réduit de 3 % les bénéfices du S&P 500, selon les estimations de BofA Global Research.

La vigueur du dollar au cours du dernier trimestre survient dans une période où les bénéfices des entreprises sont élevés. Plus de 80 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats pour le premier trimestre, elles sont en passe d'augmenter leurs bénéfices de 7,8 %, alors qu'elles s'attendaient à une croissance de 5,1 % en avril, selon LSEG IBES. Néanmoins, des entreprises comme Apple Inc, IBM ou Procter & Gamble ont indiqué que les taux de change constituaient un facteur défavorable.

La force du dollar "a causé beaucoup de consternation", a déclaré Andrew Gage, vice-président senior de la société de solutions de trésorerie et de finance Kyriba. "Les directeurs financiers demandent à leurs équipes de trésorerie d'être beaucoup plus diligentes dans la gestion du risque lié à la force du dollar.

Les gains du dollar sont alimentés par la vigueur de l'économie américaine, qui réduit les attentes quant à l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Fed cette année. Les investisseurs tablent sur une réduction des taux d'environ 50 points de base pour 2024, contre plus de 150 points de base prévus au début de l'année, selon les marchés à terme.

En conséquence, les rendements aux États-Unis sont supérieurs à ceux de nombreuses autres économies, ce qui renforce l'attrait du dollar par rapport à d'autres monnaies.

"Presque tous les opérateurs de change s'attendaient à ce que le dollar soit plus faible cette année en raison de la baisse des taux d'intérêt américains", a déclaré Amo Sahota, directeur de la société de gestion des risques de change Klarity FX à San Francisco. "Les entreprises se léchaient les babines en attendant que cela se concrétise.

Toutes les entreprises du S&P 500 ne sont pas affectées de la même manière par les fluctuations du dollar. Les secteurs des technologies de l'information, des matériaux et des services de communication sont les plus exposés aux revenus internationaux, puisqu'ils réalisent respectivement 57 %, 52 % et 48 % de leur chiffre d'affaires total à l'étranger, selon les données de FactSet.

Au cours du dernier trimestre, Coca-Cola a fait état d'un effet de change défavorable de 9 %, dû à la dévaluation des monnaies sur les marchés connaissant une forte inflation. Le conglomérat 3M a déclaré que les taux de change ont eu un impact négatif plus important que prévu sur les marges ajustées (0,6 point de pourcentage), tandis qu'Apple a fait état d'un impact négatif de près de quatre points de pourcentage des taux de change sur son chiffre d'affaires trimestriel.

Pour éviter que les fluctuations des taux de change n'entraînent de fortes variations des bénéfices, les entreprises utilisent diverses stratégies de couverture, notamment des contrats à terme et des contrats d'option.

Certaines sociétés qui conseillent les entreprises sur la gestion du risque de change ont noté une augmentation de l'activité de couverture au cours des dernières semaines, bien que les marchés des changes plus calmes aient fait de la couverture une question moins urgente pour certaines entreprises, même si le dollar a augmenté. En mars, l'indice de volatilité des devises de la Deutsche Banks est tombé à son plus bas niveau depuis septembre 2021.

"Vers la fin du premier trimestre, nous avons constaté une certaine complaisance sur le front de la couverture. La volatilité des devises est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs années, ce qui a entraîné un manque de sentiment d'urgence", a déclaré John Doyle, responsable du négoce et des transactions chez Monex USA à Washington. "Toutefois, nous avons constaté une augmentation récente des opérations de couverture au cours du dernier mois et demi.

Karl Schamotta, stratège en chef de la société de paiement Corpay, a déclaré que le niveau modéré de volatilité des devises pourrait rendre certaines entreprises "presque trop complaisantes à l'égard des risques auxquels elles sont confrontées".

Les analystes de BofA Global Research ont déclaré qu'ils pensaient que le dollar finirait par s'affaiblir à moyen terme, mais que le point d'inflexion était devenu plus difficile à prévoir.

"La nécessité de couvrir les risques de hausse du dollar pour le reste de l'année s'est matériellement accrue pour les entreprises américaines", ont-ils déclaré.