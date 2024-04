Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, en raison de la hausse des prix de l'essence et du logement, ce qui jette un doute sur la possibilité pour la Réserve fédérale de commencer à réduire ses taux d'intérêt en juin.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % le mois dernier, après avoir progressé dans les mêmes proportions en février, a indiqué le département du travail mercredi. L'essence et les coûts de logement, qui comprennent les loyers, ont représenté plus de la moitié de l'augmentation de l'IPC.

Au cours des 12 mois précédant mars, l'IPC a augmenté de 3,5 %, le chiffre le plus bas de l'année dernière n'étant plus pris en compte dans le calcul. Cette hausse fait suite à une augmentation de 3,2 % en février.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les indices boursiers américains ont baissé de 1,31%.

OBLIGATIONS : Les rendements du Trésor américain ont bondi après les données, avec le billet à 2 ans à 4,935%, et le billet à 10 ans à 4,497% FOREX : L'indice du dollar a augmenté de 0,56%.

COMMENTAIRES :

MICHAEL BROWN, ANALYSTE DE MARCHÉ, PEPPERSTONE, LONDRES

"Un rapport sur l'IPC clairement inquiétant pour le FOMC cet après-midi, avec un IPC global plus élevé que prévu pour la troisième fois cette année, alors que l'inflation de base reste stable, inchangée à la fois sur une base mensuelle et en glissement annuel.

"Les progrès de la désinflation restent significativement plus lents que ce que les décideurs du FOMC aimeraient voir. Bien qu'il reste deux autres rapports sur l'IPC et deux autres sur l'indice des prix à la consommation avant le FOMC de juin, ces données font clairement pencher la balance des risques en faveur d'un début retardé du cycle d'assouplissement et d'un nombre moins élevé de réductions de taux, avec l'USD OIS (overnight indexed swap) qui implique maintenant seulement 50 points de base d'assouplissement cette année."

"Sur un plan plus général, des données de ce type devraient permettre à l'USD de continuer à gagner du terrain, alors que les risques liés aux perspectives du FOMC s'orientent vers une direction de plus en plus hawkish, tandis que les pays du G10 envisagent de commencer leurs cycles d'assouplissement dès le mois de juin."

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEXE WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN "L'inflation de base est restée bloquée à 0,4 %. Oui, c'est mieux qu'avant, mais c'est le double de ce qu'il faudrait. L'effet des services ne se limite pas au logement. Il y a eu un décalage entre l'alimentation à domicile et l'alimentation hors domicile, reflétant en partie l'augmentation des coûts des loyers, des services publics et de la main-d'œuvre pour les entreprises. Une baisse des taux en juin n'est pas seulement exclue, elle n'est probablement même pas au menu".

ROBERT PAVLIK, SENIOR PORTFOLIO MANAGER, DAKOTA WEALTH, FAIRFIELD, CONNECTICUT "Les données ont été plus élevées que prévu, à la fois sur la ligne supérieure et sur le chiffre de base, et cela a fait baisser les contrats à terme parce que c'est une indication d'une inflation rigoureuse et du potentiel pour la Fed de réduire les taux ou de ne pas les réduire du tout en 2024."

"Je ne pense pas que cela indique la nécessité d'une hausse des taux, mais les actions doivent être réévaluées en fonction d'un environnement différent qui se présente avec ces données inflationnistes.