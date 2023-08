La roupie indienne devrait baisser vendredi, interrompant une série de gains de trois jours, après que l'indice du dollar a atteint un plus haut de deux mois en raison d'un faible appétit pour le risque et avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,62-82,64 pour le dollar américain, contre 82,5725 lors de la session précédente.

La roupie a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 82,3625 jeudi.

La rechute en dessous de 82,50 (après avoir atteint près de 82,36) "a plus que probablement affaibli l'élan général", a déclaré un cambiste d'une banque basée à Mumbai.

"Et avec l'indice du dollar où il se trouve, vous devriez dire que le biais sur la roupie dans la session d'aujourd'hui est à la baisse.

L'indice du dollar a augmenté de 0,6 % jeudi et a progressé davantage au cours de la session asiatique pour atteindre son niveau le plus élevé en deux mois et demi.

La baisse des actions américaines, la reprise de la hausse des rendements du Trésor américain et les données indiquant que le marché du travail américain se porte bien ont contribué à l'évolution de l'indice du dollar à un niveau supérieur à 104.

L'indice S&P 500 a perdu 1,4 % et le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,25 %.

Le discours de Powell au Symposium de Jackson Hole plus tard dans la journée est au centre de l'attention, les investisseurs cherchant à savoir si les taux d'intérêt augmenteront davantage et ce que Powell fait de la vente récente des bons du Trésor américain.

"Le discours d'aujourd'hui de M. Powell fera l'objet d'un examen minutieux", a déclaré la banque ING dans une note "...l'opinion majoritaire étant qu'il suivra une voie prudente en ce qui concerne tout nouveau resserrement potentiel, cherchant la confirmation de l'ensemble des données avant de s'engager dans toute hausse supplémentaire."

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme d'août du NSE ont été réglés jeudi à 82,5750 ** Prime à terme d'août USD/INR à 1,25 paisa ** Indice du dollar en hausse à 104,16 ** Contrats à terme sur le Brent en hausse de 0,4 % à 83,7 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,25 % ** Selon les données du NSDL, le taux d'intérêt à long terme est de 1,5 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 108,7 millions de dollars d'actions indiennes le 23 août.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 8,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 23 août.