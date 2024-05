L'augmentation d'un indicateur clé des salaires dans la zone euro n'est pas particulièrement inquiétante et la Banque centrale européenne devrait être en mesure de réduire les taux d'intérêt le 6 juin, a déclaré le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, vendredi.

La BCE a depuis longtemps annoncé une baisse des taux le mois prochain, mais une accélération de la croissance des salaires négociés dans les 20 pays du bloc monétaire, un indicateur très attendu des pressions sur les prix, a assombri les perspectives.

M. Nagel a minimisé le chiffre des salaires, qui a augmenté de 4,5 % à 4,7 %, arguant qu'il s'agissait d'un indicateur rétrospectif et qu'il s'attendait à des tendances bénignes à l'avenir.

"Si les choses restent en l'état, la probabilité augmente que nous puissions prendre la première mesure de taux en juin", a déclaré M. Nagel lors d'une conférence de presse en marge de la conférence des ministres des finances du G7 à Stresa, en Italie.

M. Nagel a ajouté qu'il s'attendait à ce que les tendances salariales "s'aplanissent", ce qui pourrait soulager l'inflation.

Mais il a également répété son message antérieur selon lequel la baisse des taux de juin ne comportait aucune sorte d'engagement quant aux mesures ultérieures, étant donné que les décisions de la BCE seront basées sur les données entrantes, sans aucun automatisme, un changement par rapport à la politique du passé récent, lorsque la BCE signalait souvent les mesures attendues.

Néanmoins, certains conservateurs, dont Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, se sont déjà prononcés contre des baisses de taux consécutives, avertissant que les tendances actuelles en matière d'inflation et de salaires ne justifiaient pas un nouvel assouplissement de la politique monétaire en juillet.

Les marchés ont également abandonné l'idée d'une baisse rapide et ne prévoient plus qu'une seule réduction de taux après le mois de juin, ce qui représente un grand changement par rapport au début de l'année où l'on prévoyait jusqu'à six baisses de taux.

La plupart des économistes de marché continuent de parier sur des réductions en juin, septembre et décembre,

Danske Bank, vendredi

a modifié son propre pronostic, ne prévoyant plus que deux baisses de taux en 2024. (Reportage de Christian Kraemer, Rédaction d'Andrey Sychev et Balazs Koranyi ; Rédaction de Rachel More et Toby Chopra)