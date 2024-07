New York (awp/afp) - La livre sterling est montée vendredi à son plus haut niveau depuis près d'un an face au dollar, à la faveur d'anticipations renforcées de baisse de taux de la Fed (banque centrale américaine) conjuguées à plusieurs éléments de soutien côté britannique.

Vers 19H45 GMT, la devise du Royaume-Uni avançait de 0,54% face au billet vert, à 1,2986 dollar pour une livre. Plus tôt, elle avait frôlé le seuil symbolique de 1,30 dollar, à 1,2991, au plus haut depuis fin juillet 2023.

"La Banque d'Angleterre (BoE) se montre plus patiente" quant à une baisse de taux, et le Royaume-Uni "a un nouveau gouvernement", a rappelé Brad Bechtel, de Jefferies. "L'impression est assez positive" pour la livre, selon lui.

Mercredi, l'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a émis des réserves sur l'opportunité de réduire le taux directeur à court terme, le niveau de l'inflation demeurant élevé, en particulier dans le secteur des services.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est fixée au 1er août.

"La persistance de l'inflation britannique pourrait donner encore un coup de pouce à la livre contre le dollar", estime Kit Juckes, de Société Générale.

La devise est aussi orientée par une amélioration de l'activité économique au Royaume-Uni, selon Brad Bechtel. La croissance est ressortie à 0,4% sur un mois en mai (le PIB avait été stable en avril), alors que les économistes annonçaient 0,2% seulement.

Côté américain, le dollar pâtit de la déprime des taux obligataires, les opérateurs pariant de plus en plus ostensiblement sur une première baisse de taux de la Fed en septembre.

L'écart entre les taux obligataires américains et britanniques est désormais proche de son plus bas niveau depuis mars.

Brad Bechtel ne croit pas néanmoins à une poursuite de la progression de la livre.

L'analyste de Jefferies ne voit pas non plus l'euro aller plus loin que le seuil de 1,09 dollar, qu'il a franchi vendredi pour la première fois depuis un mois.

"Il y a encore de l'instabilité politique en France et l'Allemagne met du temps à se redresser" économiquement, a-t-il justifié.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0907 1,0868 EUR/JPY 172,14 172,63 EUR/CHF 0,9752 0,9742 EUR/GBP 0,8399 0,8415 USD/JPY 157,83 158,84 USD/CHF 0,8942 0,8964 GBP/USD 1,2986 1,2915

afp/rp