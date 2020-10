La livre et l'euro reculent légèrement face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro et la livre britannique reculaient légèrement face au dollar jeudi, inversant la tendance après plusieurs jours de forte baisse pour le billet vert et de hausse marquée pour la monnaie du Royaume-Uni.

Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), l'euro cédait 0,14% face au dollar, à 1,1844 dollar pour un euro, et la livre reculait de 0,37%, à 1,3101 dollar pour une livre sterling.

Mais la légère baisse de la livre face au billet vert entame à peine les gains marqués de la monnaie britannique, qui gagne toujours plus de 1,5% sur la semaine face au billet vert.

"La livre reste au-dessus de 1,31 dollar due à l'idée qu'il doit y avoir au moins une voie vers un accord" commercial post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni, a commenté Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Après une semaine de blocage, le Royaume-Uni et l'Union européenne reprennent jeudi à Londres leurs négociations, avec d'importantes divergences à combler et très peu de temps pour échapper au "no deal".

Outre-Atlantique, les négociations entre l'opposition démocrate et la Maison Blanche sur le plan de relance de l'économie continuent. Cette dernière a amélioré mercredi son offre dans l'espoir d'arracher un compromis avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

"Un accord entre les deux partis" avant l'élection "semble de moins en moins probable, et cela a mis un terme à la baisse continue du dollar", estime Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Un plan de relance ambitieux pourrait nourrir l'appétit pour le risque des investisseurs, qui délaisseraient alors le billet vert, valeur refuge.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------------

09H10 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1844 1,1861

EUR/JPY 123,99 124,05

EUR/CHF 1,0741 1,0740

EUR/GBP 0,9040 0,9020

USD/JPY 104,69 104,59

USD/CHF 0,9069 0,9055

GBP/USD 1,3101 1,3149

afp/al