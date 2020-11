La livre monte, les négociations sur l'accord post-Brexit se poursuivent

New York (awp/afp) - La livre britannique progressait mardi face au dollar et à l'euro, évoluant au gré des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur un accord commercial post-Brexit.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre gagnait 0,45% face au dollar, à 1,3258 dollar pour une livre, et 0,35% face à l'euro, à 89,49 pence pour un euro.

Les discussions entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit ont repris lundi à Bruxelles, sous la pression du calendrier qui suscite des doutes sur les chances de parvenir à un accord dans les temps.

"Des informations de presse ont indiqué que le négociateur britannique David Frost a estimé qu'un accord pourrait être trouvé en début de semaine prochaine", ce qui a profité à la livre mardi, ont souligné les courtiers de Sucden.

Le dollar, pour sa part, reculait un peu face aux autres grandes monnaies, le dollar index baissant de 0,25%.

Certains analystes attribuaient cette légère faiblesse du billet vert au vote prévu cette semaine au Sénat américain sur la nomination à la Réserve fédérale américaine (Fed) de l'économiste controversée Judy Shelton.

"Une Fed de plus en plus politisée peut devenir un problème pour le dollar, à moyen terme", a expliqué Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Les chiffres décevants des ventes au détail en octobre aux Etats-Unis, qui n'ont progressé que de 0,3% (contre +0,5% attendus et +1,6% en septembre), n'ont en revanche pas particulièrement eu d'effet sur le cours du dollar.

Le yuan chinois a, lui, atteint en cours de séance son niveau le plus fort depuis juin 2018, à 6,5458 yuans pour un dollar.

"Il semblerait que la Banque centrale du pays tolère sa force pour l'instant, et l'idée que la reprise est intacte a été renforcée par les bonnes données d'octobre", a résumé Charlie Lay, analyste chez Commerzbank.

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1864 1,1852 EUR/JPY 123,64 123,95 EUR/CHF 1,0805 1,0818 EUR/GBP 0,8949 0,8979 USD/JPY 104,21 104,58 USD/CHF 0,9107 0,9128 GBP/USD 1,3258 1,3199

afp/rp