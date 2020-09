La livre perd encore du terrain avant la reprise des négociations de Brexit

Londres (awp/afp) - La livre sterling poursuivait mardi sa baisse face aux principales devises, toujours pénalisée par les tensions concernant les négociations sur un accord commercial post-Brexit entre les Britanniques et les Européens.

Vers 08H50 GMT (10H50 HEC), la livre perdait 0,43% face au billet vert, à 1,3109 dollar, et 0,39% face à la devise européenne, à 90,11 pence pour un euro.

La veille, elle avait perdu 0,85% et 0,68% face aux deux monnaies.

"Sur le marché des changes, il n'y a pas de devise qui concentre plus d'attention que la livre", tandis que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne reprennent mardi, a commenté Naeem Aslam, analyste pour Avatrade.

Le dialogue entre les deux parties s'est tendu ces derniers jours, mettant la pression sur la devise britannique, dont le cours suit l'évolution des pronostics sur les chances d'un accord commercial.

"L'UE doit faire preuve de plus de réalisme sur notre statut en tant que pays indépendant", a affirmé lundi soir dans un communiqué le négociateur britannique David Frost, selon qui "nous ne pouvons plus nous permettre de ressasser les mêmes choses" après "six mois de dialogue".

Si un compromis n'est pas trouvé dans le "temps très limité qui nous est imparti, alors nous disposerons de conditions commerciales similaires à celles qu'a l'UE avec l'Australie", a indiqué Frost, avertissant que le Royaume-Uni "accélérait ses préparations" en ce sens "pour la fin de l'année".

Cela signifierait des droits de douanes sur de nombreux produits, potentiellement très coûteux pour de nombreux secteurs.

Le Premier ministre britannique avait déclaré plus tôt que le 15 octobre faisait pour lui office de date butoir.

"Boris Johnson semble pousser l'Union européenne dans ses limites pour la dernière ligne droite. Cependant, compte tenu de l'avertissement de l'UE selon lequel le Royaume-Uni ne doit pas dénaturer l'accord de Brexit, ces discussions semblent s'effilocher avant même d'avoir commencé", a commenté Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Déjà orageuse, l'ambiance s'est encore assombrie lorsque le Financial Times a révélé lundi que le gouvernement britannique comptait présenter un texte de loi mercredi revenant sur certaines parties de l'accord encadrant la sortie de l'UE le 31 janvier dernier.

Le gouvernement britannique a par la suite confirmé vouloir retoucher de manière "limitée" le protocole pour le "clarifier", afin de "lever toute ambiguïté" et d'éviter des "conséquences imprévues" du texte pour le processus de paix en Irlande ou le marché interne britannique.

Une intention qui a fait bondir les Européens et leur négociateur en chef Michel Barnier, pour qui "tout ce qui a été signé dans le passé doit être respecté".

Si la baisse de la livre illustre la probabilité grandissante, pour les investisseurs, d'un Brexit sans accord commercial, son cours actuel "suggère toujours que les participants au marché continuent de penser qu'un compromis de dernière minute sera trouvé", a souligné Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Par ailleurs, l'euro demeurait stable face au dollar (-0,04%), à 1,1813 dollar.

Cours de mardi Cours de lundi -------------------------------------- 08H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1813 1,1817 EUR/JPY 125,56 125,58 EUR/CHF 1,0840 1,0826 EUR/GBP 0,9011 0,8976 USD/JPY 106,29 106,27 USD/CHF 0,9174 0,9161 GBP/USD 1,3109 1,3166

afp/buc