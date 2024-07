La livre sterling s'est rapprochée de son plus bas niveau depuis près de deux mois face à un dollar robuste mardi, la devise américaine ayant bénéficié d'une hausse des rendements des bons du Trésor, tandis que l'euro a poursuivi sa modeste remontée au cours de la semaine dernière.

Les investisseurs dans les actifs américains envisagent les perspectives d'une seconde présidence de Donald Trump, après la performance chancelante du président Joe Biden lors du débat de la semaine dernière et la décision de la Cour suprême de lundi selon laquelle l'ancien président bénéficie d'une large immunité contre les tentatives d'annulation de sa défaite aux élections de 2020, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Avec un dollar globalement en hausse, la livre sterling s'est échangée en baisse d'environ 0,25 % sur la journée à 1,2618 $, frôlant le plus bas de la semaine dernière à 1,2616 $, son niveau le plus faible depuis le 15 mai. Par rapport à l'euro, la livre s'est maintenue à 84,935 pence, mais reste proche de son niveau le plus bas depuis le début du mois de juin.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré lundi que la banque centrale n'était pas pressée de réduire ses taux d'intérêt, ce qui a donné un coup de pouce à l'euro par rapport à la livre la veille, mais n'a guère contribué à la hausse de la monnaie unique européenne mardi.

"Curieusement, la plus grande victime des commentaires de Mme Lagarde et de l'élection française a été la livre, dont la baisse de valeur par rapport à l'euro a envoyé l'indice global de la livre à son plus bas niveau depuis cinq semaines", a déclaré David Stritch, stratège chez Caxton.

Lors du premier tour des élections françaises ce week-end, le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, a obtenu la plus grande part des voix, mais moins que ce que beaucoup avaient initialement prévu, ce qui a soutenu l'euro.

Les marchés évaluent actuellement la perspective d'au moins une nouvelle baisse des taux de la BCE cette année, mais les chances d'une deuxième baisse se sont légèrement estompées.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne se rend aux urnes jeudi. Le parti travailliste de l'opposition devrait l'emporter, mettant ainsi fin à 14 années de gouvernement conservateur. Les finances serrées du Royaume-Uni signifient que le nouveau gouvernement aura peu de marge de manœuvre pour augmenter les dépenses, ce qui pourrait éliminer un catalyseur de la faiblesse de la livre sterling et contenir la volatilité.