La livre sterling s'est renforcée pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre mois jeudi, après que les commentaires des décideurs de la Banque d'Angleterre aient incité les marchés à réduire les paris sur une baisse des taux d'intérêt en août, tandis que le dollar s'est replié avant le rapport sur l'inflation américaine plus tard dans la journée.

La livre sterling a progressé de 0,12 % à 1,2864 $, son plus haut niveau depuis le début du mois de mars, après que les décideurs de la BoE aient déclaré mercredi que la pression sur les prix restait persistante.

Le calendrier d'une réduction des taux est une "question ouverte", a déclaré l'économiste en chef Huw Pill, portant un coup aux paris d'un cycle d'assouplissement commençant en août.

La persistance de l'inflation fait hésiter la BoE à procéder à la première baisse de taux "malgré les preuves qu'un environnement de taux d'intérêt élevés a renforcé les conditions monétaires et a également rendu les conditions de croissance plus défavorables", a déclaré Jeff Ng, responsable de la stratégie macroéconomique pour l'Asie, SMBC.

"À court terme, cela pourrait signifier que la livre sera un peu plus ferme en raison de ce retard potentiel dans les réductions de taux", a déclaré M. Ng, ajoutant que, bien qu'il s'attende toujours à une réduction de taux au cours du trimestre actuel, les chances que la première réduction ait lieu au quatrième trimestre augmentent.

Sur le marché général, le dollar était en retrait, l'Aussie s'échangeant 0,16 % de plus à 0,6758 $, après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis janvier à 0,6763 $.

L'euro a augmenté d'un cheveu à 1,0836 $, tandis que le dollar est resté stable à 104,91 contre un panier de devises.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues plus tard dans la journée. On s'attend à ce que l'inflation de base ait augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle en juin, ce qui porterait le chiffre annuel à 3,4 %.

"Le consensus s'attend à une hausse bénigne de 0,2 % de l'IPC de base. Nous pensons que cela pourrait également être le cas", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Ce résultat renforcera évidemment la confiance dans la capacité du FOMC à réduire les taux assez rapidement, donc je pense qu'une hausse de 0,2 % pourrait peut-être faire baisser légèrement le dollar si les prix du marché pour une baisse en septembre augmentent.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent maintenant à plus de 70 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, alors qu'il y a un mois, ils évaluaient cette probabilité à un niveau proche de la parité.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine prendrait des décisions en matière de taux d'intérêt "quand et comme" elles sont nécessaires, repoussant l'idée qu'une baisse des taux en septembre pourrait être considérée comme un acte politique avant l'élection présidentielle de l'automne.

Ailleurs, le dollar néo-zélandais a légèrement augmenté de 0,2 % pour atteindre 0,6096 $, réparant une partie de ses pertes de la session précédente lorsqu'il a chuté de 0,7 % à la suite de l'inclinaison dovish de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande dans sa déclaration de politique monétaire.

Le yen était à la dérive, mais a continué à être sous la pression des différences de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon, et s'est établi à 161,67 pour un dollar, près de son plus bas niveau en 38 ans.

De nombreuses banques privées japonaises qui ont rencontré la Banque du Japon (BOJ) mardi ont demandé à la banque centrale de réduire de moitié ses achats mensuels d'obligations d'ici 2026 environ, ont déclaré à Reuters deux responsables ayant une connaissance directe des délibérations.

La BOJ devrait présenter un plan de réduction de ses achats massifs d'obligations lors de sa prochaine réunion de politique générale les 30 et 31 juillet, alors qu'elle s'achemine progressivement vers une normalisation de sa politique.