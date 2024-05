La livre sterling est restée proche de ses plus hauts niveaux plurimensuels face à l'euro et a atteint un nouveau plus haut de deux mois face au dollar, les attentes de réduction des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) et l'appétit croissant des investisseurs pour le risque ayant soutenu la monnaie britannique.

Les investisseurs attendent cette semaine des données clés sur l'inflation des principales économies qui pourraient donner des indices sur les perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

Les chiffres de l'inflation allemande seront publiés mercredi et ceux de la zone euro vendredi, ainsi que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale.

La livre sterling est restée stable à 1,2768 $ après avoir atteint 1,2783 $ plus tôt dans la session, son niveau le plus élevé depuis le 21 mars.

L'euro a augmenté de 0,14% contre la livre à 85,14 pence pour un euro, après avoir atteint 84,94 lundi, son niveau le plus bas depuis août 2023.

Une forte inflation des services dans les données d'avril et d'autres indicateurs économiques clés des deux côtés de l'Atlantique ont déplacé les attentes pour la première réduction de taux de la BoE fermement jusqu'à après le mois d'août, renforçant l'opinion que la politique monétaire ne sera pas un vent contraire tandis que l'appétit pour les actifs à risque peut encore stimuler la livre sterling, ont déclaré les analystes.

Ils ont également mentionné la corrélation entre les livres et les indices boursiers américains. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé mardi, Wall Street rouvrant ses portes après un long week-end.

Les marchés monétaires prévoient 25 points de base d'assouplissement monétaire de la Banque d'Angleterre en novembre, 60 % de chances en septembre et 40 % en août.

"La livre semble chère par rapport à l'euro aux niveaux actuels, selon nous", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

"Nous prévoyons toujours une réduction en août, et nous considérons que toute perspective d'assouplissement retardé en raison du vote britannique n'est pas justifiée", a-t-il ajouté.

Les investisseurs s'attendent à ce que le résultat des élections générales britanniques du 4 juillet n'ait pas d'influence significative sur la monnaie britannique.

Les analystes ont souligné que tant les travaillistes que les conservateurs ont insisté sur le fait qu'ils s'en tiendraient aux règles budgétaires existantes, supervisées par l'Office for Budget Responsibility, un organisme indépendant.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est confronté à un départ massif de législateurs, le nombre de démissions dépassant celui qu'avait connu le parti conservateur avant sa défaite écrasante lors des élections de 1997.