La livre sterling a progressé jeudi après avoir chuté la veille, la hausse des rendements obligataires américains ayant dopé le dollar.

La livre était en hausse de 0,1 % à 1,2709 $ jeudi, après avoir chuté de 0,5 % mercredi pour s'échanger jusqu'à 1,2681 $ pendant la nuit.

La monnaie britannique a été tirée vers le bas depuis un sommet de plus d'un mois atteint mardi par un rallye du dollar. La monnaie américaine a bénéficié de l'augmentation des rendements des bons du Trésor, due à des données économiques solides, au discours ferme des décideurs de la Réserve fédérale et à une série d'adjudications d'obligations faibles.

Les marchés mondiaux ont été confrontés à des données économiques américaines solides, notamment une amélioration du moral des consommateurs, qui a jeté le doute sur la date à laquelle les banques centrales des pays développés peuvent abaisser les taux d'intérêt.

Les bons chiffres américains, ainsi que les données plus favorables que prévu sur la croissance et l'inflation au Royaume-Uni ces dernières semaines, ont incité les traders à réduire leurs paris sur les baisses de taux de la Banque d'Angleterre cette année à 27 points de base, ce qui implique une seule réduction en 2024.

Les attentes de taux d'intérêt plus élevés et plus longs ont soutenu la livre, l'aidant à atteindre son plus haut niveau depuis 2022 face à l'euro mercredi.

Elle est restée stable par rapport à la monnaie unique jeudi, un euro s'échangeant contre 85,06 pence.

"Nous pensons que le marché est allé trop loin dans la fixation des prix", a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING. "Nous prévoyons une baisse des taux en août, nous sommes assez confiants à ce sujet.

M. Turner a ajouté : "Nous pensons que la livre sterling ne conservera pas ses gains récents et que la réaction a été un peu excessive".

Jusqu'à présent, peu de signes indiquent que la campagne électorale britannique a un impact sur les marchés, les analystes estimant que l'inflation et la politique de taux d'intérêt de la banque centrale sont les principaux moteurs.

L'indice du dollar américain était en baisse de 0,17 % jeudi, à 104,96, après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines pendant la nuit.