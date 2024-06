La livre sterling est en passe de connaître sa plus forte hausse mensuelle par rapport à l'euro depuis janvier, alors que les inquiétudes politiques pèsent sur la monnaie unique à l'approche des élections générales au Royaume-Uni et en France.

La livre sterling a légèrement augmenté vendredi après que des données révisées aient montré que l'économie britannique est sortie de la récession à un rythme plus rapide que prévu au cours des trois premiers mois de cette année.

Elle était en hausse de 0,06% par rapport à un dollar stable à 1,2646 $. Il était en hausse de 0,05% par rapport à la monnaie unique à 84,72 pence pour un euro et s'attendait à une hausse mensuelle de 0,6%.

Les investisseurs estiment que la majorité significative attendue des travaillistes après le vote du 4 juillet apporterait plus de stabilité à la politique britannique et ouvrirait la voie à une amélioration des relations avec l'Union européenne dans les années à venir.

Par ailleurs, les résultats les plus probables en France, qui impliquent une victoire du parti d'extrême droite, le Rassemblement national (RN), ou du parti d'extrême gauche, le Nouveau Front populaire (NPF), pourraient menacer le statut de valeur refuge de la dette nationale, ce qui affaiblirait l'euro.

Un sondage d'opinion a montré vendredi que le RN pourrait remporter jusqu'à 37 % du vote populaire, l'alliance de gauche du FNP atteignant 28 % des voix, tandis que le bloc centriste du président Emmanuel Macron atteindrait 20 %.

"Nous pensons qu'il y a des raisons claires pour lesquelles les marchés devraient conserver un biais court EUR/GBP - une stabilité politique relative autour des élections, des performances macroéconomiques fortes et en amélioration au Royaume-Uni et un taux terminal plus élevé par rapport à l'euro", a déclaré Kamal Sharma, stratège forex chez BofA.

Les analystes estiment qu'un résultat surprenant, tel qu'un résultat plus faible du parti travailliste ou l'absence de majorité décisive d'un parti, pourrait exercer une pression sur la livre.

Les investisseurs attendent plus tard dans la session le rapport sur l'indice de base des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis (PCE), la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, qui pourrait affecter les attentes pour le cycle d'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine.

Les marchés ont évalué à un peu plus de 50 % les chances d'une première baisse de taux de 25 points de base par la Banque d'Angleterre et de 42 points de base d'assouplissement monétaire cumulatif d'ici la fin de l'année, contre 45 points de base aux États-Unis.