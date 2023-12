La livre sterling a progressé lundi, alors que le dollar s'est effondré face à la plupart des devises, à l'exception du yen, et que les investisseurs parlent de plus en plus de la livre sterling comme d'une perspective prometteuse pour l'année prochaine.

La monnaie britannique était en hausse de 0,42 % par rapport au dollar, à 1,27 dollar. L'euro a baissé de 0,19 % par rapport à la livre, achetant 86,18 pence.

La livre a grimpé d'environ 2,5 % au cours des trois derniers mois, l'optimisme quant à une prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine s'étant intensifié.

Cela a creusé un écart entre les rendements obligataires britanniques et leurs homologues américains, rendant les actifs à revenu fixe britanniques plus attrayants.

"L'opinion dominante selon laquelle les réductions de taux de la Banque d'Angleterre seront décalées par rapport à celles de la Fed en 2024 a soutenu la livre", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

Les investisseurs tablent actuellement sur une baisse des taux d'environ 120 points de base de la part de la BoE l'année prochaine, contre près de 150 points de base de la part de la Fed.

De nombreux stratèges, dont Jane Foley, pensent que la livre sterling peut continuer à profiter de l'écart entre les attentes.

"Nous pensons que le câble peut atteindre 1,30 dollar sur une période de neuf à douze mois en fonction des différentiels de taux", a-t-elle déclaré.

Goldman Sachs pense que la livre sterling devrait atteindre 1,35 dollar d'ici 12 mois, un revirement spectaculaire par rapport à il y a un peu plus d'un an, lorsqu'un budget gouvernemental chaotique avait fait chuter la monnaie à son plus bas niveau historique, à 1,0327 dollar.

Les données sur l'inflation britannique pour le mois de novembre sont attendues mercredi avant que les traders ne partent pour les vacances de Noël. L'inflation globale devrait avoir ralenti à 4,4 % en glissement annuel, contre 4,6 % en octobre.

L'inflation est plus élevée qu'aux États-Unis ou dans la zone euro, où elle s'élevait respectivement à 3,1 % et 2,4 % en novembre. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque d'Angleterre a repoussé les attentes de réduction des taux la semaine dernière.

Le vice-gouverneur de la BoE, Ben Broadbent, a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour dire si la croissance des salaires - un moteur de la pression inflationniste - était sur une tendance à la baisse.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, est resté stable à 102,51. Le yen a chuté de plus de 1 % après que la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-libre.