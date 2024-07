La livre sterling a reculé par rapport à l'euro lundi, la monnaie unique s'étant redressée en raison des attentes des investisseurs selon lesquelles le parti d'extrême droite français pourrait ne pas obtenir une majorité absolue après avoir remporté le premier tour de l'élection nationale.

L'euro était en hausse de 0,27% par rapport à la livre à 84,97 pence, s'éloignant de son plus bas niveau en deux ans de 83,97 pence atteint à la mi-juin. La monnaie commune a progressé d'environ 0,5 % par rapport au dollar.

Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, parti d'extrême droite, a remporté le plus grand nombre de voix au premier tour des élections législatives françaises dimanche, le groupe du président Emmanuel Macron arrivant en troisième position derrière une coalition de gauche.

Cependant, le résultat final dépendra des jours de construction d'alliances avant le second tour du week-end prochain. Les analystes du marché ont déclaré que le RN s'en sortait un peu moins bien que prévu et qu'un parlement sans majorité semblait être le résultat le plus probable, limitant ainsi certaines craintes concernant les politiques fiscales très dépensières du parti.

"Ce matin, les marchés poussent un petit soupir de soulagement car le Rassemblement national n'a pas obtenu autant de soutien que certains sondages l'avaient suggéré", a déclaré Bas van Geffen, stratège macroéconomique senior chez Rabobank.

La livre sterling était en hausse de 0,24 % par rapport à la devise américaine, à 1,2676 $, les gains de l'euro ayant freiné le billet vert.

La livre s'est échangée autour du même niveau depuis le début de l'année, et est l'une des meilleures performances contre le dollar en 2024.

L'inflation des services et des salaires en Grande-Bretagne est restée stable, ce qui a incité les investisseurs à repousser leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Les opérateurs pensent désormais que la première réduction devrait avoir lieu en août ou en septembre.

Les analystes ont déclaré que l'espoir que le parti travailliste remporte une majorité écrasante lors des élections de jeudi et apporte une certaine stabilité à la politique britannique a probablement aidé les actifs britanniques, bien que l'impact ait probablement été atténué.

"Les chances que le résultat des élections fasse dévier la politique de la Banque d'Angleterre sont très faibles", a déclaré Francesco Pesole, stratège en matière de devises chez ING.

"La livre devrait continuer à dépendre des facteurs externes - à la fois de la politique européenne et de la macroéconomie américaine - et des principales données nationales.