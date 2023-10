La livre sterling s'est fortement repliée lundi, poursuivant une série de baisses qui l'ont fait chuter de 3,7 % en septembre, sa plus mauvaise performance mensuelle depuis un an.

La livre sterling a perdu 0,71 % à 1,2115 $. La semaine dernière, elle est tombée à son niveau le plus bas depuis mars, à 1,2111 $, avant de se redresser légèrement. Elle est toujours en légère hausse sur l'année.

L'euro est resté pratiquement stable par rapport à la livre, à 86,6 pence, signe que le dollar a été le moteur de l'action ce lundi.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,59% à 106,88, aidé par des données qui ont montré que le secteur manufacturier américain a fait un pas vers la reprise en septembre, avec une augmentation de la production et un rebond de l'emploi.

Il y a eu peu de données économiques britanniques majeures, bien que les chiffres aient montré que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni en septembre étaient inférieurs de 5,3 % à ceux de l'année précédente. Les prix sont restés inchangés d'un mois sur l'autre.

La lecture finale d'une enquête très surveillée sur l'industrie manufacturière britannique a montré que l'activité a continué à ralentir fortement en septembre, bien que de manière moins prononcée que le mois précédent.

Les investisseurs ont vendu la livre et l'euro car les perspectives économiques en Grande-Bretagne et dans la zone euro se sont assombries après que leurs banques centrales respectives ont fortement augmenté leurs taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation. Dans le même temps, le dollar s'est redressé grâce à la vigueur de l'économie américaine et à la hausse des rendements obligataires.

"Je pense que le Royaume-Uni se trouve dans une situation très difficile", a déclaré Jamie Niven, gestionnaire principal de portefeuilles à revenu fixe chez Candriam. "S'il y a une région où je pense qu'une récession est plus probable qu'improbable, c'est bien le Royaume-Uni.

Les investisseurs suivront de près la conférence du parti conservateur au pouvoir qui se tiendra à Manchester cette semaine.

Le ministre des finances, Jeremy Hunt, doit s'exprimer lundi et a confirmé, lors d'une conférence de presse matinale, que le salaire minimum britannique passerait de 10,42 livres à au moins 11 livres (13,42 dollars) de l'heure.

"Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement qui fait normalement bouger le marché, il y a un risque que les conservateurs ressentent le besoin de lancer les dés étant donné l'importance de l'avance des travaillistes dans les sondages", a déclaré Nicholas Rees, analyste du marché des changes chez le courtier Monex Europe, en faisant référence au principal parti d'opposition.

Le principal événement sur les marchés cette semaine est la publication des chiffres de l'emploi américain vendredi.

Un bon résultat renforcerait l'argument selon lequel la Réserve fédérale américaine maintiendra les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant longtemps - une idée qui a poussé les rendements obligataires américains à leur niveau le plus élevé depuis 2007 la semaine dernière.