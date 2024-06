La livre sterling se dirigeait vers un quatrième gain hebdomadaire consécutif contre le dollar vendredi, son plus long rallye depuis mars de l'année dernière, alors que les investisseurs se préparaient à des données sur la santé du marché du travail américain qui pourraient façonner les perspectives des taux américains.

La livre sterling était inchangée à 1,2789 $ à 0915 GMT.

Sur une base hebdomadaire, la livre sterling devrait augmenter de 0,4 % et se trouve autour de son plus haut niveau depuis mars, ayant dépassé 1,28 $ plus tôt dans la semaine. Mais une grande partie de ce rallye a été le résultat de la faiblesse du dollar, plutôt que de la force de la livre.

Face à l'euro, la performance de la livre sterling a été beaucoup plus modeste ces derniers temps. Elle est à peu près stable par rapport à la monnaie unique européenne, au lendemain de la première baisse des taux d'intérêt en cinq ans décidée par la Banque centrale européenne.

Cela dit, la livre n'est pas loin de son niveau le plus élevé par rapport à l'euro depuis octobre 2023, en grande partie parce que les investisseurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre n'abaisse pas ses taux d'intérêt avant la fin de l'année.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs pensent actuellement que les taux britanniques pourraient tomber à environ 4,82 % d'ici décembre, contre 5,25 % actuellement. Les taux de la BCE sont actuellement de 3,75 % et devraient baisser d'au moins un quart de point supplémentaire, voire d'un demi-point, d'ici la fin de l'année.

La séance de vendredi sera dominée par les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, dont les économistes s'attendent à ce qu'ils augmentent de 185 000 en mai. Les opérateurs tablent actuellement sur deux baisses de taux d'un quart de point de la part de la Réserve fédérale cette année, la première étant très probablement prévue pour septembre.

Il y a moins de chances qu'il y ait deux taux britanniques cette année, étant donné que certains indicateurs, tels que la croissance des salaires et les pressions sur les prix du secteur des services, sont encore bien au-dessus de la zone de confort de la Banque d'Angleterre, même si l'inflation globale a ralenti de manière substantielle.

La semaine prochaine, des données sur la croissance économique et l'emploi au Royaume-Uni seront publiées, ce qui pourrait donner aux investisseurs une idée de ce qu'ils attendent de la Banque d'Angleterre dans les semaines à venir.

Les mauvaises conditions météorologiques d'avril et de mai ont pesé sur des indicateurs tels que les dépenses de consommation, mais d'autres données, telles que l'activité des entreprises, montrent également des signes de faiblesse.

"Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du temps pluvieux, mais pour nous, l'utilisation continue de cette explication commence à s'épuiser, avec des signes d'une véritable faiblesse de la demande ici plutôt que simplement attribuable au temps", a déclaré Gabriella Willis, économiste de Santander UK.

"Un trimestre de croissance tiède serait probablement parfait pour la BoE en ce moment, 'ni trop chaud, ni trop froid', lui donnant du temps sans qu'une forte contraction de l'activité ne lui force la main avec des réductions anticipées et sans qu'une forte demande ne ravive un comportement plus robuste en matière de fixation des prix", a-t-elle déclaré.