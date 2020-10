La livre sterling rebondit après un début de séance difficile

Londres (awp/afp) - La livre sterling progressait jeudi face au dollar et se stabilisait face à l'euro après une information de presse positive concernant les négociations entre Londres et Bruxelles et malgré le lancement d'une procédure judiciaire de la part de l'UE.

Vers 12H35 GMT (14H35 à Paris), la livre gagnait 0,37% face au billet vert, à 1,2968 dollar, et se stabilisait à 90,72 pence pour un euro, exactement comme mercredi soir.

Après avoir particulièrement souffert en début de séance européenne, du fait notamment du lancement d'une procédure judiciaire contre le projet de loi britannique concernant l'Irlande, "la devise a opéré un virage à 180 degrés dans la foulée d'une information du Financial Times selon laquelle une zone d'atterrissage a été identifiée concernant les aides d'États", l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations, a expliqué Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Selon lui, il pourrait ainsi ne rester que les droits de pêche comme obstacle majeur à un accord.

Plus tôt dans la journée, la livre avait pourtant reçu "un nouveau coup de massue", selon les mots de Sebastien Clements, analyste pour OFX, après que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé le lancement d'une procédure judiciaire contre le projet de loi britannique concernant l'Irlande.

"Ce matin, la Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au gouvernement britannique. Il s'agit de la première étape d'une procédure d'infraction", a annoncé la dirigeante allemande.

Les Européens avaient laissé au Royaume-Uni jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire mercredi, pour retirer leur texte controversé qui revient en partie sur l'accord du Brexit conclu l'an dernier.

Par ailleurs, l'euro continuait de progresser face au billet vert, prenant 0,38% face au billet vert, à 1,1765 dollar.

La veille, "la dépréciation du dollar a été renforcée par l'optimisme qu'un nouveau paquet de mesures budgétaires pourrait être accepté prochainement", a expliqué Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Après des mois de surplace, les démocrates ont présenté en début de semaine au Congrès un plan d'aide de 2.200 milliards de dollars à l'économie américaine frappée par la pandémie de Covid-19, ôtant plus de 1.000 milliards à une première proposition dans l'espoir de convaincre les républicains.

Et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré avoir l'espoir de parvenir à "un compromis raisonnable".

Jusqu'ici, l'administration Trump ne voulait pas faire débourser plus de 1.000 milliards de dollars.

Si un nouveau stimulus serait positif pour l'économie américaine, et donc pour le dollar, ce dernier a récemment profité de son statut de valeur refuge et se retrouve donc sous pression lorsque l'optimisme regagne du terrain.

Cours de jeudi Cours de mercredi 12H35 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1765 1,1721 EUR/JPY 124,69 123,63 EUR/CHF 1,0791 1,0794 EUR/GBP 0,9072 0,9072 USD/JPY 105,55 105,48 USD/CHF 0,9171 0,9209 GBP/USD 1,2968 1,2920

afp/rp