La livre sterling est restée globalement stable jeudi avant la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée, tandis que le dollar était en retrait dans l'attente de nouveaux catalyseurs sur le marché.

Les devises se sont échangées dans des fourchettes étroites à la suite d'un jour férié aux États-Unis et alors que les investisseurs attendaient non seulement la décision de la BoE mais aussi celles des banques centrales de Suisse et de Norvège.

La livre sterling a acheté pour la dernière fois 1,2719 $ après avoir enregistré un léger gain lors de la séance précédente, tandis que l'euro a augmenté de 0,03 % pour atteindre 1,0747 $.

Le dollar a glissé de 0,05% contre le yen à 157,99, bien que la monnaie japonaise ne soit pas très éloignée d'un plus bas d'un mois de 158,255 pour un dollar atteint la semaine dernière.

Par rapport à un panier de devises, le billet vert a peu varié à 105,23, à une certaine distance du sommet d'un mois atteint la semaine dernière.

La BoE devrait maintenir ses taux inchangés jeudi, et l'attention se portera sur les indications concernant la date à laquelle un cycle d'assouplissement pourrait commencer.

Alors que les données de mercredi ont montré que l'inflation britannique est revenue à son objectif de 2 % pour la première fois en près de trois ans en mai, les détails du rapport ont souligné la persistance des pressions sous-jacentes sur les prix - excluant les chances d'une réduction précoce des taux d'intérêt.

"Il ne fait aucun doute que les taux resteront inchangés", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "Les chiffres principaux de l'inflation ont probablement été un soulagement bienvenu, mais il y a eu des surprises à la hausse dans les composantes des services.

"Ils pourraient éventuellement ouvrir la porte lors de la prochaine réunion, mais il me semble que nous sommes encore à deux réunions d'une baisse potentielle des taux.

La Banque nationale suisse (BNS) devrait toutefois réduire son taux directeur de 25 points de base pour une deuxième réunion consécutive, la force récente du franc suisse et l'inflation intérieure bénigne renforçant les arguments en faveur d'un assouplissement des conditions monétaires.

Le franc suisse s'est établi pour la dernière fois à 0,8840 pour un dollar, frôlant ainsi son plus haut niveau depuis trois mois.

Le franc suisse s'est également maintenu près d'un plus haut de quatre mois de 0,94785 pour un euro atteint lors de la session précédente, alors que la monnaie commune continue d'être sous pression en raison des troubles politiques en France et dans l'ensemble du bloc.

"Le franc suisse s'est bien comporté par rapport à l'euro, et l'inflation a diminué en Suisse, donc encore une fois, la force du franc suisse ne joue pas en faveur de l'idée que vous voulez que l'inflation soit un peu plus élevée", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,01 % pour atteindre 0,6673 $, tandis que le dollar néo-zélandais s'est stabilisé à 0,6131 $.

Les données de jeudi ont montré que l'économie néo-zélandaise a connu une croissance plus rapide que prévu au premier trimestre, mais est restée faible. Cela n'a guère modifié les opinions du marché sur les perspectives de taux d'intérêt du pays.