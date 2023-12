La livre sterling a peu varié dans des échanges modérés mercredi, mais reste sur la bonne voie pour être l'une des monnaies les plus performantes en 2023.

La livre sterling était en baisse de 0,06 % à 1,2716 $, après avoir atteint un sommet de quatre mois de 1,279 $ plus tôt en décembre.

Elle était également en légère baisse par rapport à l'euro, avec la monnaie unique en hausse de 0,22% à 86,95 pence.

La livre a progressé de plus de 4 % par rapport au dollar au cours des trois derniers mois et devrait terminer l'année avec une hausse d'environ 5 %. À titre de comparaison, l'euro a progressé de 3 % et le yen japonais a chuté de 8,5 %.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre ne soit pas en mesure de réduire ses taux d'intérêt autant que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, étant donné que l'inflation est plus élevée au Royaume-Uni.

Cette situation a creusé l'écart entre les rendements obligataires britanniques et ceux des États-Unis et de l'Europe, ce qui les rend plus attrayants et stimule la livre sterling.

Toutefois, la baisse plus importante que prévu de l'inflation britannique, qui est tombée à 3,9 % en novembre, a rendu plus difficile l'idée que la BoE serait à la traîne.

Les traders s'attendent désormais à ce que la BoE réduise ses taux d'intérêt de plus de 140 points de base en 2024, contre plus de 160 et 150 pour la BCE et la Fed respectivement.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres grandes devises, a reculé de moins de 0,1 % mercredi pour s'établir à 101,42.

Les volumes d'échanges ont été faibles, de nombreux acteurs du marché étant encore en congé pour les vacances et aucune publication de données économiques n'étant prévue.