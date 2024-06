Les baisses de taux d'intérêt importantes décidées cette semaine par le G7 réfutent l'idée que la réalisation des objectifs d'inflation de 2 % est une condition préalable à l'action des banques centrales ou qu'elle est même judicieuse - et pourraient guider la réflexion de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre également.

La Banque centrale européenne et la Banque du Canada, qui couvrent quatre des principales économies du G7, ont réduit leurs taux d'intérêt mercredi et jeudi, marquant ainsi le premier revirement de quelque deux années de resserrement de la politique visant à contenir les pics d'inflation post-pandémiques.

Dans le cadre d'actions bien préparées, les deux institutions ont annoncé ces réductions alors que les taux d'inflation globale restaient supérieurs aux objectifs de 2,0 % - 2,6 % dans la zone euro et 2,7 % au Canada. Les taux "de base", qui excluent l'énergie, les denrées alimentaires et d'autres prix volatils, sont tout aussi élevés.

Ont-ils brûlé les étapes ?

Les raisons sont bien documentées : les banques centrales continuent d'insister sur le fait que les objectifs seront atteints, elles prévoient des succès sur ce front au cours de l'année ou des deux prochaines années et affirment que la politique est préventive en supprimant juste un cran de restriction sur les économies à croissance lente.

Mais le calendrier révèle également la marge de manœuvre dont disposent les banques centrales par rapport à ce qui pourrait sembler être des objectifs précis, et le fait que ramener l'inflation à un dixième de point de pourcentage d'un objectif relativement arbitraire peut de toute façon s'avérer être une entreprise insensée.

De nombreux décideurs politiques et économistes doutent du bien-fondé d'un objectif précis - citant de nombreuses distorsions du côté de l'offre dans de nombreuses composantes des paniers d'inflation et craignant des dommages plus importants pour les économies simplement pour faire sonner la cloche des 2 %.

Après avoir réussi à ramener les taux d'inflation à un quart des sommets atteints en 2022, le risque d'une récession et d'une hausse du chômage juste pour supprimer un dernier demi-point de pourcentage semble être un prix trop élevé.

C'est d'autant plus vrai si - comme leurs propres prévisions et les prix des marchés financiers semblent le suggérer - le risque d'une ré-accélération significative de l'inflation est considéré comme faible.

Le débat se déplace alors vers les degrés de "restriction" de la politique - jugés principalement en fonction de la distance entre les taux d'intérêt actuels et les niveaux "neutres" supposés qui ne pèseraient plus sur l'activité économique et ne la stimuleraient plus.

En soi, cela laisse une grande marge de manœuvre à la plupart des banques centrales.

Même s'il existe une incertitude considérable quant à la position exacte de ces taux neutres largement théoriques, la plupart des experts s'accordent à dire qu'ils sont beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, ce qui permet aux banques centrales d'affirmer qu'elles ont le pied sur le frein alors même qu'elles réduisent les taux d'emprunt.

Les estimations des responsables de la BCE et de la BdC, ainsi que celles des décideurs de la Fed, indiquent que les taux neutres ont probablement augmenté depuis la pandémie de grippe aviaire, mais qu'ils représentent encore près de la moitié des niveaux actuels.

La BCE et la BdC se sont efforcées de souligner cette semaine que les premières réductions ne présageaient pas nécessairement d'une série qui éliminerait complètement la restriction monétaire et qu'elles continuaient à surveiller tous les aspects, des pressions sectorielles sur les prix à l'évolution des salaires.

MARGE DE MANŒUVRE

Mais au-delà des restrictions, les objectifs formels des banques centrales ne sont pas toujours aussi rigides qu'ils le paraissent.

La Banque du Canada, par exemple, fait continuellement référence à son objectif de 2 % en public, mais son accord-cadre le plus récent avec le gouvernement pour la période 2022-2026 mentionne l'objectif de 2 % comme le point médian d'une "fourchette de maîtrise de l'inflation" de 1 % à 3 %.

Comme l'inflation canadienne a déjà passé quatre mois en dessous de la limite supérieure de cette fourchette, il n'est pas difficile de voir le feu vert à un assouplissement si l'économie locale ralentit fortement.

Pendant 18 ans, la BCE a eu pour objectif de ramener l'inflation "en dessous mais proche de 2 %", mais sa révision stratégique de 2021 a adopté un objectif plus symétrique autour de 2 % "à moyen terme" - ce qui, à l'époque, visait à remédier à des années de sous-utilisation et à reconnaître qu'un étalement dans le temps était préférable.

Et même si elle a légèrement relevé ses prévisions d'inflation pour 2024 et 2025 tout en réduisant ses taux jeudi, la BCE s'attend toujours à ce que l'inflation soit en moyenne aussi basse que 1,9 % en 2026.

Pour la Fed, qui tiendra une réunion de politique monétaire la semaine prochaine, l'inflation mesurée par son indice PCE de base est maintenant similaire aux équivalents auxquels sont confrontées la BCE et la BdC - mais elle hésite à réduire ses taux en raison d'une économie beaucoup plus forte et d'une politique fiscale américaine plus souple.

Toutefois, la banque centrale américaine a précédé la BCE dans un changement de stratégie en 2020 en faveur d'une moyenne à long terme de l'inflation dans l'évaluation de son objectif.

Bien qu'elle ait publiquement éludé cette approche au cours de la dernière bataille - sa prochaine révision étant attendue dans le courant de l'année prochaine - l'approche dans son ensemble ne met plus l'accent sur l'idée d'atteindre précisément 2 % à un moment donné comme seul élément déclencheur de la politique monétaire.

De plus, la campagne de resserrement menée par la Fed entre 2016 et 2019 pour ramener les taux directeurs à un niveau neutre a été menée même lorsque les taux de l'indice PCE de base sont restés inférieurs à 2 % pendant tous les mois de cette période, à l'exception de deux. En d'autres termes, le retour à des taux directeurs neutres ne nécessitait pas que l'inflation soit parfaitement conforme aux objectifs.

Le même argument pourrait être appliqué à l'inverse aujourd'hui.

Pour les investisseurs, la tendance à partir de maintenant sera probablement une politique plus restrictive en moyenne dans les années à venir.

Mais cela ne devrait probablement pas empêcher certaines réductions à partir de maintenant.

"Ce qui n'est pas ouvertement discuté, en tout cas par les décideurs politiques, c'est que nous pourrions ne pas être en mesure de revenir en dessous de 2 % sans une grave récession", a déclaré Chris Iggo, président de l'Institut d'investissement AXA IM, ajoutant que le simple fait de maintenir l'inflation sous contrôle pourrait maintenant conduire à des taux directeurs de l'ordre de 3 à 4 % à long terme aux États-Unis et au Royaume-Uni et de 2 à 3 % dans la zone euro.

"Le dépassement de cette fourchette dépend de la volonté de faire baisser l'inflation par le biais d'une récession, d'une augmentation des capacités inutilisées et d'une hausse du chômage", écrit-il. "Vivre avec une inflation légèrement supérieure à la fourchette cible a une plus grande utilité sociale que l'alternative.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.