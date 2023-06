Les actions européennes et les contrats à terme américains ont chuté mardi après que la Chine ait réduit ses taux d'intérêt moins que prévu et que le marché ait attendu plus de détails sur les plans de Pékin pour soutenir une reprise économique chancelante.

La Chine a réduit ses taux préférentiels de référence pour la première fois en 10 mois mardi, avec une réduction moins importante que prévu de 10 points de base pour le taux préférentiel à cinq ans.

Après les baisses des marchés boursiers en Asie, l'indice paneuropéen STOXX 600 et les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont chacun baissé de 0,33 %. Les marchés américains étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

"L'objectif (de la baisse des taux d'intérêt de la Chine) est de soutenir le crédit, mais les investisseurs semblent un peu déçus par l'action et attendent que d'autres mesures promises pour soutenir l'économie se matérialisent", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les analystes de BofA Global Research ont déclaré dans une note que "cet assouplissement marginal" contribuerait probablement à empêcher la croissance de ralentir fortement, mais qu'il était "peu probable qu'il donne une forte impulsion pour inverser le dérapage de la croissance dans un avenir proche".

Les réductions de taux sont les dernières d'une série de mesures prises par Pékin pour soutenir une reprise qui ralentit dans la deuxième économie mondiale, dans un contexte de risques de déflation, de problèmes sur le marché immobilier et de chômage élevé chez les jeunes.

La Banque populaire de Chine a abaissé le taux de la facilité de prêt à moyen terme jeudi dernier. Le marché spéculait sur ce que la Chine pourrait faire pour relancer la reprise, mais il a été déçu par l'absence de mesures concrètes lors d'une réunion du cabinet vendredi.

"Nous devrons probablement attendre la réunion du Politburo de la Chine, dirigée par le président Xi début juillet, pour toute annonce concrète sur une nouvelle série de mesures de relance", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change à la National Australia Bank.

Le report de nouvelles mesures de relance a pesé sur le sentiment, Citi étant la dernière d'une poignée de grandes banques à abaisser ses prévisions de croissance pour l'économie chinoise mardi.

Pendant ce temps, la Chine et les États-Unis n'ont pas réussi à faire une percée majeure lors de la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken à Pékin, mais les deux parties ont convenu de stabiliser leurs relations afin d'éviter de basculer dans le conflit.

"La réunion a contribué à améliorer le sentiment, mais le marché comprend également qu'il existe une concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

Les actions australiennes ont inversé la tendance, atteignant un pic de deux mois après que les minutes de la dernière réunion de la Reserve Bank of Australia aient montré que la décision d'augmenter les taux d'intérêt en juin était "finement équilibrée". Mardi, un banquier central a également laissé entendre qu'il était possible d'ajuster la politique par rapport à la trajectoire actuelle de hausse agressive des taux.

Ailleurs, les rendements des obligations d'État britanniques à deux ans, plus sensibles aux hausses de taux, ont atteint un nouveau sommet en 15 ans, dépassant de nouveau les 5 %, les investisseurs augmentant leurs paris sur la rapidité et l'ampleur des hausses de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Lorsque le prix d'une obligation baisse, son rendement augmente.

Les rendements des obligations allemandes à deux ans ont baissé de 3,5 points de base à 3,17% mardi, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mars lundi, en réaction à une baisse plus importante que prévu des prix à la production en Allemagne.

L'or a légèrement augmenté de 0,1% à 1 951,74 $ alors que l'indice du dollar s'est détendu à 102,45, mais a manqué d'élan clair alors que les traders attendent le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell plus tard cette semaine pour plus d'indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Renversant les baisses précédentes, le brut américain a augmenté de 0,4% à 72,09 $ le baril et le Brent était en hausse de 1% à 76,83 $.