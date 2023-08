(Mise à jour de l'après-midi aux Etats-Unis)

* Les actions de Wall Street sont mitigées

* L'Euro STOXX chute après un gain de 2% en juillet

* Les ouvertures d'emplois aux Etats-Unis restent élevées

* Les données sur les usines de la zone euro et de la Chine suggèrent une faiblesse économique

* Le pétrole s'éloigne de son plus haut niveau depuis trois mois

* Le dollar progresse à nouveau par rapport au yen

1er août (Reuters) - Les actions mondiales ont été majoritairement en baisse et le pétrole a reculé mardi, la baisse de l'activité industrielle dans la zone euro et en Chine ayant tempéré l'optimisme des investisseurs à l'égard des perspectives économiques américaines et de la fin probable des hausses de taux de la Réserve fédérale.

Les marchés ont également digéré les nouvelles données de l'industrie manufacturière américaine, qui ont semblé se stabiliser à des niveaux plus faibles en juillet, avec une amélioration progressive des nouvelles commandes. D'autres données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans en juin, mais qu'elles sont restées à des niveaux compatibles avec un marché du travail tendu.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average est resté pratiquement stable à 35 579. Le S&P 500 a perdu 0,28 %, à 4 576, et le Nasdaq Composite a baissé de 0,34 %, à 14 297.

Les actions de Merck & Co. ont baissé de 0,5 %, bien qu'elles aient relevé leurs prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année ; Pfizer n'a pas atteint les estimations de revenus trimestriels, ce qui a fait baisser les actions de 0,6 % ; et Caterpillar Inc. a augmenté de 8 % après avoir annoncé une hausse plus importante que prévu de ses bénéfices au deuxième trimestre, bien qu'elle ait également mis en garde contre les ventes et les marges du troisième trimestre.

Les actions européennes ont reculé de 0,9 %, après une hausse de 2 % en juillet, le deuxième mois de hausse de l'indice.

Les actions britanniques ont également baissé de 0,4 %, bien que HSBC ait grimpé de 1,3 % après avoir annoncé un rachat d'actions de 2 milliards de dollars et relevé son principal objectif de rentabilité.

Les pertes se sont accélérées sur les marchés européens après que les données ont montré que l'activité manufacturière dans l'Union s'est contractée en juillet au rythme le plus rapide depuis mai 2020, dans un contexte de baisse de la demande alors même que les usines réduisaient fortement leurs prix.

Les données ont déçu les investisseurs qui se préparent à la fin d'une série de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, la hausse de la semaine dernière étant largement considérée comme l'une des dernières du cycle de resserrement actuel.

Les acteurs du marché ont attribué les pertes de mardi à une combinaison de prises de bénéfices au début du mois, ainsi qu'à une certaine nervosité quant à la santé de l'économie mondiale.

"L'économie est un peu plus faible que ce que les gens souhaiteraient, et je pense que c'est une préoccupation pour la croissance des bénéfices à l'approche de la seconde moitié de l'année", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté mardi, les investisseurs se positionnant en vue de l'annonce du remboursement du Trésor mercredi et anticipant une plus grande résilience économique à l'avenir, malgré les données montrant un ralentissement de l'activité mardi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 9,4 points de base à 4,051%. Le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 3 points de base à 4,904 %.

BAISSE DES MATIÈRES PREMIÈRES

Les prix du pétrole ont légèrement baissé en raison d'un dollar plus fort et de signes de prise de bénéfices, après un rallye en juillet lorsque les investisseurs ont parié sur le resserrement de l'offre mondiale et la croissance de la demande dans la seconde moitié de 2023.

Le pétrole brut américain a chuté de 0,44% à 81,44 dollars le baril et le Brent était à 85,01 dollars, en baisse de 0,49% sur la journée.

Le géant de l'énergie BP a baissé de 0,25 % et a augmenté son dividende de 10 % après avoir annoncé un bénéfice de 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 70 % par rapport à l'année précédente.

Le prix de l'or a chuté de plus de 1% mardi, plombé par un dollar plus fort et une hausse des rendements obligataires, alors que les investisseurs attendent avec impatience de nouvelles données économiques américaines cette semaine qui pourraient influencer la politique de la Réserve Fédérale.

DOLLAR VS YEN

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,47 % pour atteindre 102,37 dollars, pour la première fois depuis le 10 juillet.

Le dollar a également atteint son plus haut niveau en trois semaines par rapport au yen, les investisseurs continuant à chercher des éclaircissements sur le récent ajustement de la courbe de rendement de la Banque du Japon et sur ce que cela pourrait signifier pour la politique monétaire.

La reprise post-pandémique chancelante de la Chine est restée au centre de l'attention, par exemple, après une contraction surprise de l'industrie manufacturière dans une enquête du secteur privé publiée mardi.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique s'est négocié en baisse d'environ 0,5 %, légèrement en dessous du sommet atteint lundi, qui était le plus élevé depuis avril de l'année dernière.

Toutefois, de nombreux investisseurs restent positifs.

"Les marchés se concentrent sur le côté positif de la situation", a déclaré Sandrine Perret, gestionnaire de portefeuille chez Unigestion. "La réaction du marché depuis la semaine dernière, après le rallye de la Fed, a été vraiment forte et résistante.