Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Jusqu'à présent, les investisseurs obligataires semblent avoir évité de s'attaquer à la dernière note de crédit triple A de l'État américain, mais le risque persistant d'une fermeture du gouvernement cette semaine continue de peser sur les marchés.

L'agence de notation Moody's a abaissé vendredi de "stable" à "négative" sa perspective sur la dette du gouvernement américain, en invoquant les importants déficits budgétaires, la diminution de l'accessibilité de la dette et les dysfonctionnements du Congrès.

C'est la dernière des trois grandes agences de notation à maintenir une note élevée pour le Trésor américain, Fitch ayant abaissé sa note en août et S&P ayant retiré son AAA en 2011.

William Foster, analyste chez Moody's, a déclaré vendredi à Reuters que la possibilité d'une "réponse politique significative" pour redresser la situation budgétaire n'interviendrait probablement pas avant 2025 "en raison de la réalité du calendrier politique de l'année prochaine".

Pourtant, en raison de la lourdeur des mécanismes du Congrès et de l'impasse dans laquelle se trouvent les deux principaux partis, il est toujours possible que les activités du gouvernement soient interrompues dès vendredi.

Samedi, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a dévoilé une mesure républicaine de dépenses palliatives visant à éviter la fermeture et à repousser l'impasse budgétaire à l'année prochaine, mais cette mesure s'est rapidement heurtée à l'opposition des deux camps.

Il est d'autant plus impressionnant que les bons du Trésor semblent si calmes ce lundi, le rendement du Trésor à 10 ans se situant à peu près au niveau de la clôture de la semaine dernière, à 4,62 %, soit 3 points de base en dessous du pic intrajournalier de vendredi et encore quelque 40 points de base en dessous des pics du mois d'octobre, au-dessus de 5 %.

L'indice du dollar n'a que légèrement baissé, le taux de change dollar/yen ayant de nouveau atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an, à un cheveu du sommet de 33 ans atteint en octobre dernier, malgré les avertissements d'intervention du Japon.

D'une part, on peut se réjouir que la note AAA ait été maintenue malgré des perspectives plus sombres. D'autre part, les avis sont partagés quant aux conséquences d'une fermeture, notamment le fait qu'elle freinerait l'activité économique au cours d'un quatrième trimestre déjà en perte de vitesse.

Cela permettrait au moins à la Réserve fédérale de rester à l'écart, malgré ses avertissements de la semaine dernière selon lesquels une nouvelle hausse des taux d'intérêt était toujours d'actualité.

Cependant, la Fed s'est concentrée cette semaine sur le rapport d'octobre sur l'inflation des prix à la consommation, mardi, et sur les données des ventes au détail, mercredi, pour obtenir des indications. Les prix devraient être restés stables le mois dernier, tandis que les ventes dans les grandes surfaces ont ralenti.

Le commerce de détail sera également un thème de la semaine dans les résultats des entreprises, avec Tyson Foods plus tard le lundi, Home Depot le mardi, Target le mercredi et Walmart le jeudi. La fête de Thanksgiving, qui a lieu ce mois-ci, attire également l'attention sur les achats et sur la capacité de résistance des consommateurs.

Dans l'ensemble, la forte hausse des actions à Wall Street vendredi a également montré la persistance d'un intérêt saisonnier pour les actions, malgré une semaine difficile et le rappel à l'ordre de la Fed concernant les espoirs d'assouplissement. Les contrats à terme étaient légèrement dans le rouge avant la cloche de lundi, mais la jauge de volatilité ViX est restée modérée autour de 15.

Les actions mondiales ont suivi avec de légers gains sur le dos de la force de Wall St en fin de semaine, avec les bourses chinoises plus mitigées avant un calendrier de publication de données économiques importantes cette semaine - y compris les lectures industrielles et de vente au détail pour le mois dernier.

Cependant, le principal événement pourrait bien avoir lieu à San Francisco, où le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping doivent tenir un sommet très attendu mercredi.

Ailleurs, les marchés britanniques et la livre sterling sont restés stables après un remaniement du gouvernement britannique qui a vu la ministre de l'intérieur Suella Braverman perdre son poste et l'ancien premier ministre David Cameron revenir en tant que ministre des affaires étrangères.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Budget fédéral d'octobre, enquête de la Fed de New York sur les attentes en matière d'inflation.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale, Lisa Cook, et la responsable de la Banque d'Angleterre, Catherine Mann, prendront la parole.

* Résultats des entreprises américaines : Tyson Foods, Henry Schein

* Le Trésor américain vend aux enchères des bons à 3 et 6 mois.